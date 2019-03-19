Администрация президента Литвы назвала муниципальные выборы проигрышем правящих

Представители президента Литвы Дали Грибаускайте назвали результаты муниципальных выборов проигрышем правящих "аграриев" и победой оппозиции.

"Победили люди, демократия и оппозиция", – заявил во вторник радиостанции Ziniu radijas советник президента Миндаугас Линге.

"Видно, что люди не склонные поддерживать осуществляемую национальную политику", – добавил он.

"Аграрии" по количеству мандатов в самоуправлениях отстают от консерваторов и социал-демократов, но усилили позиции, по сравнению с предыдущими муниципальными выборами 2015 года.

"Оппозиционные партии собрали значительно больше голосов (...), таким образом, очевидно, останавливается определенный агрессивный политический бульдозер правящих", – сказал М. Линге.