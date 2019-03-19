Ушел из жизни литовский партизан Витаутас Бальсис-Уосис

18 марта ушел из жизни участник партизанского движения Литвы, начальник штаба Литовского союза борьбы за свободу, майор димиссии, лауреат премии свободы Витаутас Бальсис-Уосис, сообщает радио LRT.

Витаутас Бальсис-Уосис в 1944-1948 гг. был партизаном Таурасского округа, в 1945 г. он получил тяжелое ранение во время боя под Жемкялисом. 71 год назад, 13 января 1948 года он был предан и арестован.

Витаутас Бальсис-Уосис был приговорен к 10 годам ссылки в лагерь строгого режима в Норильск и 15 г. ссылки, 8 лет проработал на угольной шахте в Кайеркане, 10 лет – в Караганде на добыче медной руды. В Литву он вернулся в 1966 году. После восстановления независимости Литвы в течение длительного времени возглавлял Литовское движение Саюдис.