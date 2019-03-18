Прокуратура Литвы называет обвинения России экс-прокурору попыткой ввести общество в заблуждение

Обвинившая заочно бывшего литовского прокурора Симонаса Слапшинскаса российская правоохрана таким образом пытается повлиять на прокуроров Литвы и ввести общество в заблуждение.

"Такие сообщения иностранного государства, в которых одновременно распространяются и ложные утверждения о событиях 13 января и о суверенитете Литвы, следует расценивать исключительно как попытки незаконно повлиять на выполняющих свои обязанности литовских прокуроров, судей, других должностных лиц, а также как стремление ввести общество в заблуждение. Такие решения иностранного государства в отношении должностных лиц другого государства противоречат принципам правосудия, которыми руководствуются демократические правовые государства", - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура утверждает, что не получала из России никаких официальных сообщений о вероятно начатом в прошлом году в отношении литовских судей и прокуроров уголовном преследовании, а также о предъявленных обвинениях.

Об обвинениях российского Следственного комитета (СК) в адрес С. Слапшинскаса в понедельник сообщило российское новостное агентство "Интерфакс". В сообщении говорится, что работавший с резонансным делом о событиях 13 января 1991 года С. Слапшинскас заочно обвиняется в "противоправном уголовном преследовании граждан РФ".

"Никаких официальных документов я не получал. Это элементарное преследование политического характера и ничего больше, то есть политически мотивированное уголовное преследование", - сказал С. Слапшинскас BNS.

Россия еще в июле прошлого года сообщила о том, что начала расследование в отношении литовских судей и прокуроров, связанных с рассмотрением дела 13 января.

С. Слапшинскас возглавлял Департамент уголовного преследования Генпрокуратуры Литвы в 2011-2016 годах. С 2016 года он работает адвокатом.

В ответ на обвинения в адрес С. Слапшинскаса прокуратура в своем сообщении напомнила, что еще в декабре прошлого года объявила о проведении расследования относительно вероятного шпионажа в пользу России.

Подозрения в нем предъявлены "целой сети лиц", в том числе - бывшему лидеру Социалистического народного фронта Альгирдасу Палецкису, который с октября прошлого года находится под арестом. Тогда сообщалось, что арестованы и другие лица, но их имена и фамилии не сообщаются.

"Прокуратура Литвы также подчеркивает, что с целью зашиты законных интересов должностных лиц Литвы постоянно ведется сотрудничество и обмен актуальной информацией с ответственными лицами и ведомствами", - утверждает Генпрокуратура в сообщении в понедельник.

В декабре прошлого года генеральный прокурор утверждал, что данные досудебного расследования о шпионаже показывают, что российская разведка нацелилась на особенно болезненные для литовского общества сферы, темы и процессы, в то числе и на дело о событиях 13 января 1991 года. Рассмотрение этого дела в суде завершено. 27 марта судейская коллегия Вильнюсского окружного суда должна вынести решение в этом деле.

Обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных в организованной группе, предъявлены 67-и гражданам России, Украины и Беларуси, которые в 1991 году занимали руководящие должности в Компартии СССР, министерствах обороны, внутренних дел, КГБ, их военизированных подразделениях.