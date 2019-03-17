Мэром Клайпеды переизбран Грубляускас

Мэром города Клайпеды на третий срок полномочий переизбран баллотировавшийся с общественным комитетом нынешний городской голова Витаутас Грубляускас, показывают предварительные данные.

Во втором туре прямых выборов мэров В. Грубляускас победил кандидата Литовского союза крестьян и зеленых, главу Клайпедского порта Арвидаса Вайткуса.

Подсчет голосов со 51-го участка из 54-х показал, что за В. Грубляускаса проголосовало 55% избирателей, а за А. Вайткуса - 44%.

"Я бы осмелился сказать, что во мне они (избиратели – BNS) видели определенного гаранта стабильности, не увитого обещаниями, которые, на мой взгляд, люди способны отличать от реальности", - сказал В. Грубляускас BNS в воскресенье вечером.

Комитет В. Грубляускаса "Витаутас Грубляускас и команда" в первом туре выборов получил девять мандатов в совете портового города, "аграрии" - семь. Комитет мэра уже объявил, что костяк новой правящей в городе коалиции он сформирует с консерваторами, у которых в горсовете Клайпеды будет шесть мандатов.

По словам В. Грубляускаса, соглашение с консерваторами - четкий знак того, что на переговорах о коалиции он будет говорить от имени группы 15 депутатов.

В 2011 и в 2015 годах В. Грубляускас был избран мэром Клайпеды как член Движения либералов, но после того, как либералы осенью прошлого года выдвинули кандидатов в мэры Клайпеды члена сейма Симонаса Гентвиласа, В. Грубляускас вышел из партии и участвовал в этих выборах с комитетом "Витаутас Грубляускас и команда".