Глава ГИК: второй тур выборов мэров проходит гладко

Второй тур выборов мэров в воскресенье проходит гладко, сказала председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матиошайтите.

"Пока что мы видим, что всё проходит гладко, избиратели идут на избирательные участки. Время до окончания голосования ещё есть", – в воскресенье после обеда во время пресс-конференции сказала Л.Матиошайтите.

Она призвала ещё не проголосовавших людей прийти на выборы.

По данным комиссии, до 16:00 в день выборов и досрочного голосования свою волю изъявили 33,53% избирателей.

Самая большая активность на выборах зафиксирована в Лаздияйском и Ингалинском районах, где соответственно проголосовали 55,84% и 52,33% избирателей.

Также активно голосуют в Шилальском (47,81%), Пагегяйском (47,46%) и Алитусском (43,63%) районах.

В крупных городах жители традиционно голосуют менее активно.

В Вильнюсе голоса отдали 33,14%, в Клайпеде - 27,72%, в Паневежисе - 28,45% избирателей.

Меньше всего избирателей пока что голосовало в Паневежском районе - 23,14%.

До 15:00 в воскресенье полиция получила 72 сообщения о возможных нарушениях избирательного права, больше всего - о появлении людей в нетрезвом сотоянии на избирательных участках и скупке голосов избирателей.

До окончания голосования действует запрет на агитацию не только на текущих муниципальных, но и будущих президентских выборах, а также референдумах.