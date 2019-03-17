Прибывшая голосовать Даля Грибаускайте раскритиковала премьер-министра Литвы: это международный позор

Проголосовавшая во втором туре выборов мэров президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что голосовала за наилучшего и оценила слова Саулюса Сквернялиса о латышах.

"За самого хорошего, работающего лучше всех, – рассказала президент, за кого голосовала, и добавила,, что выбрать было не сложно. – Несложно из двоих. Очень ясно, за кого я могла голосовать".

По её заявлению, жителям Вильнюса нужны простые, но важные вещи. "Я - жительница Вильнюса, родившаяся здесь, хочется, чтобы он становился прекраснее. Вильнюс - прекрасный город. Я рада, что он - такой", – заявила Д.Грибаускайте.

Какие действия должны быть первыми? "Разнообразные. И украшать, и дороги, и услуги, и для детей разное, и десткие сады - всё, чем живут вильнюсцы", – перечислила президент.

Её попросили также оценить действия премьера С.Сквернялиса по поводу Островецкой атомной электростанции – предложения Беларуси, которые, как заявляют, не были согласованы с президентом. По её заявлению, конституция предусматривает, что международные решения принимает президент, и действия премьера она назвала антиконституционными.

"Насчёт согласования могу лишь одно сказать. Конституция предусматривает, что решения принимает лишь президент. Внешняя политика осуществляется вместе с правительством. Поскольку эта тема не обсуждалась, а это - стратегическая цель внешней политики, полагаю, что это - антиконституционное действие", – заявила Д.Грибаускайте.

На вопрос, что она думает по поводу критики С.Сквернялиса в адрес жителей Латвии, президент заявила: "Необходимо большое умение такой большой международный позор учинить со стороны премьера".

Цитата С.Сквернялиса о жителях Латвии, что они - "не братья, а конкуренты", была обнародована на портале LRT.lt после его встречи с избирателями в Лаздияй. Сам С.Сквернялис несколько позже в "Фейсбуке" заявил, что эта цитата неточна.

"С латышами мы являемся друзьями, соседями, нас связывают очень тесные узы, общая история. Однако вместе мы являемся и конкурентами: говоря о вопросах энергетики, морских портах, погрузках, транспорте. С Латвией до сих пор не разрешено насчёт демаркации морской границы. Это вопросы, которые должны решаться на высшем уровне, защищая интересы Литвы", – пояснил премьер.

После слов о том, что латыши - не братья, зашевелилось сообщество социальной сети "Фейсбук". За сутки в группу "Братья, не конкуренты", описание которой изложено на литовском, латышском и английском языках, добавилось несколько тысяч человек, которые выражают любовь и симпатию соседям латышам.

Слова С.Сквернялиса вскоре достигли и Латвии, об этом сообщил латвийский портал DELFI.