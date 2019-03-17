Во втором туре муниципальных выборов уже проголосовали 11,52% избирателей Получено 36 сообщений о нарушениях

Во втором туре выборов мэров уже проголосовали 11,52% избирателей – несколько больше, чем четыре года назад. По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье до 10:00 в округа пришли голосовать 5,2% избирателей, ещё 6,31% проголосовали досрочно.

Пять лет назад во время второго тура выборов мэров до 10:00 голосовали 10,13% избирателей.

В данное время на выборах до сих пор активнее всего голосуют в Игналинском и Лаздияйском районах, здесь свою волю изъявили соответственно 27,19% и 26,25% избирателей.

Так же активно голосовали жители Варенского (20,16%), Зарасайского (20,27%) и Купишкского (19,8%) районов.

В крупных городах люди голосовали по традиции менее активно. В Вильнюсе пока что проголосовали 8,34%, в Клайпеде – 6,34%, в Паневежисе – 8,93% избирателей.

Голосование в избирательных округах в воскресенье будет осуществляться до 20:00.

Второй тур выборов проходит в 41-ом муниципалитете Литвы. В нем борются два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

19 самоуправлений избрали главу уже в первом туре, тогда же были избраны и члены муниципальных советов.

Глава ГИК Лаура Матиошайтите сказала, что в воскресенье голоса должны быть подсчитаны быстрее, чем после голосования, прошедшего 3-го марта.

Полиция в воскресенье заявила о получении 36 сообщений о возможных нарушениях в ходе второго тура муниципальных выборов.

Со среды до утра воскресенья были начаты два досудебных расследования в Утенском и Шяуляйском уездах, протоколы об административных правонарушениях были составлены в Вильнюсском, Алитусском и Таурагском уездах.

Л.Матиошайтите сообщила, что больше всего сообщений о нарушениях было получено в Вильнюсском, Алитусском и Таурагском уездах – соответственно 4, 6 и 17.

До окончания голосования действует запрет на агитацию не только на проходящих муниципальных выборах, но и на предстоящих президентских выборах и референдумах.

Агитацией не считается информация о проходящих выборах, об их важности для жизни государства, о количестве избирателей, пришедших голосовать, призывы голосовать, и прочая информация, которая не призывает не участвовать в выборах, голосовать за того или иного кандидата.