На следующей неделе вернется тепло – настаёт настоящая весна
ru.DELFI.lt
17.марта 2019 09:22
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Pirmieji pavasariniai augalai
Foto: GRYNAS.LT skaitytojas
Ночью в воскресенье прояснений будет больше, а осадков меньше: в начале ночи ещё немного покрапает на востоке страны, а на заре новые дождевые облака достигнут взморья.
Температура будет около 0°С, в северных районах похолодает до 1-2 градусов мороза, местами образуется гололед. Подует несильный юго-западный ветер.
Прохладнее всего будет в Аукштайтии. В Вильнюсе и Каунасе – 7-8 градусов тепла.
Понедельник ожидается хотя и дождливым, однако тёплым. Потеплеет до 11 градусов.