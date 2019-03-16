Орбан просит Ландсбергиса оставить Fidesz в организации правых ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил лидера литовских консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса забрать предложение об исключении его партии Fidesz из объединяющей правых Европейской народной партии (ЕНП).

Венгерский лидер, которого критикуют за антидемократическое поведение, извинился за то, что назвал своих критиков в ЕНП "полезными идиотами".

Похожие письма также получили лидеры других правых партий европейских стран.

Председатель партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) Г. Ландсбергис говорит, что не меняет свою принципиальную позицию и продолжает высказываться за исключение или хотя бы за приостановление членства Fidesz, потому что мириться с популистами опасно.

В. Орбан уверяет, что он демократ

Венгерский премьер в письме Г. Ландсбергису уверяет, что его партия уважает европейские ценности, несмотря на разницу во мнениях о миграции и будущем Евросоюза (ЕС).

"Не секрет, что между Fidesz и СО - ХДЛ имеют место серьезные расхождения по вопросам о миграции, христианской культуре и будущем Европы. Также не секрет, что мы не хотим менять свою позицию по этим вопросам", - пишет В. Орбан.

"Мысль о различиях в качестве демократии Литвы и Венгрии, а также в уважении к европейским ценностям не неоправданна и безосновательна", - сказал он.

В. Орбан подчеркнул, что не считает обоснованным решать разногласия путем исключения его партии из европейской политической семьи.

"Таким образом, если только возможно, я хотел бы с уважением попросить вас пересмотреть свое предложение об исключении (Fidesz)", – пишет В. Орбан.

Венгерский лидер также предоставил объяснения в связи с тем, что назвал призывавшие исключить Fidesz партии "полезными идиотами".

"По правде говоря, это цитата (Владимира - ред.) Ленина, которой я хотел подвергнуть критике конкретную политику, а не определенных политиков. Поэтому я хотел бы извиниться, если эта моя цитата обидела вас лично", - пишет В. Орбан.

Г. Ландсбергис: мириться нельзя

Лидер СО - ХДЛ Г. Ландсбергис говорит, что европейским правым нельзя мириться с популистами.

"На мой взгляд, ЕНП следует принять решение по Венгрии, потому что дальнейшее попустительство популистам внутри партии вредит другим партиям семьи", - сказал Г. Ландсбергис BNS.

По его словам, местные популисты все яростнее поднимают головы, заявляя, что их поддерживают традиционные партии Европы, и что и традиционный электорат может отвернуться от нынешних партий, которые мирятся с популистами.

Г. Ландсбергис выразил мнение, что Fidesz следует исключить из ЕНП или хотя бы приостановить ее членство в организации. Он намерен озвучить эту позицию на предстоящей на следующей неделе встрече руководства ЕНП.

Кроме литовских консерваторов, исключить венгерскую партию или хотя бы приостановить ее членство предложило еще более десяти партий в других странах Европы - Бельгии, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Финляндии и Швеции.

Fidesz уже не один год подвергается критике за ограничения судов, свобод СМИ и оппозиции, а последней каплей стала начатая в прошлом месяце в Венгрии информационная кампания, в которой председатель Еврокомиссии обвинялся в стремлении заполонить страну иммигрантами.

В. Орбан и его сторонники на это отвечают, что меры против иммигрантов и критика в адрес Брюсселя соответствуют ожиданиям избирателей.