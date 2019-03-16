Он сказал это после того, как английский парламент в четверг постановил, что правительство должно просить ЕС перенести сроки выхода СК с конца марта, и подтвердил намерения на следующей неделе еще раз провести голосование по договору об условиях Brexit.

По словам министра, голосование этой недели в Лондоне показывает, что правительство Терезы Мэй получает "все больше поддержки" договору об условиях выхода СК из ЕС.

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"Можно сказать, что эта тактика условных голосований себя оправдала, что ощущается все больше поддержки соглашению о выходе", - сказал Л. Линкявичюс BNS в четверг вечером.

Несмотря на то, что английские парламентарии двое суток назад отклонили договор об условиях Brexit, в среду они проголосовали за то, что СК ни при каких обстоятельствах не может выйти из ЕС без какого-либо соглашения о дальнейших связях.

"Тут сейчас все будет определять борьба идей между теми, кто не хочет и кому не нравится это соглашение о выходе, но среди них много таких, кому еще больше не нравится выход без всякого соглашения", - сказал министр.

"По мнению многих, цена выхода без соглашения слишком высока", - добавил он.

Премьер СК заявила, что если на следующей неделе будет утвержден договор о Brexit, она попросит ЕС отложить сроки выхода до конца июня, а в ином случае сроки будут перенесены на еще более позднее время.

По словам Л. Линкявичюса, во втором случае СК придется проводить выборы в новый Европарламент (ЕП), потому что он приступит к работе 2 июля.

"Вряд ли это будет хорошо выглядеть в политическом отношении, потому что тогда, с одной стороны, СК выходит, но вместе с тем организует выборы. Путаницы может быть еще больше, но исключать такой вариант нельзя", - сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что даже в случае переноса сроков Brexit переговоров о поправках к договору о выходе не будет, потому что вносить поправки можно только в политическую декларацию о будущих отношениях, могут появиться новые уверения или разъяснения относительно пунктов договора.

Больше всего споров в парламенте СК вызывает так называемый механизм backstop, предусматривающий, что после Brexit не появится физическая граница между входящей в СК Северной Ирландией и государством Ирландия.

По словам части английских политиков, из-за такого механизма страна рискует застрять в таможенном союзе ЕС.

Английский парламент в четверг также отклонил возможность организовать второй референдум по Brexit.