Министерство энергетики на этой неделе подписало соглашение с этими компаниями, сообщило ведомство.
8 Rivers Capital предложила реализовать проект без финансовой поддержки государства. Его могли бы финансировать американские компании и фонды.
По сообщению министерства, на станции будут использоваться технологии нулевого выброса, а исследование подробно оценит все технические и экономические аспекты реализации проекта станции мощностью 300 мегаватт.
В прошлом году ученые Каунасского технологического университета впервые провели оценку адекватности литовской энергетической системы к 2030 году. Оно показало, что Литве требуется надежное местное производство электроэнергии.