Компании США оценят потенциал новой газовой электростанции в Литве

Американская компания Net Power и компания энергетических инноваций 8 Rivers Capital в течение шести месяцев оценит потенциал новой газовой электростанции в Литве.

Министерство энергетики на этой неделе подписало соглашение с этими компаниями, сообщило ведомство.

8 Rivers Capital предложила реализовать проект без финансовой поддержки государства. Его могли бы финансировать американские компании и фонды.

По сообщению министерства, на станции будут использоваться технологии нулевого выброса, а исследование подробно оценит все технические и экономические аспекты реализации проекта станции мощностью 300 мегаватт.

В прошлом году ученые Каунасского технологического университета впервые провели оценку адекватности литовской энергетической системы к 2030 году. Оно показало, что Литве требуется надежное местное производство электроэнергии.