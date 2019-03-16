Премьер Литвы: латыши нам не братья, а конкуренты

Латыши и литовцы — не братья, а конкуренты, заявил на встрече с избирателями премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, планирующий выдвинуть свою кандидатуру на майских выборах президента Литвы. Об этом сообщает LETA.

Сквернялис сделал данное заявление, отвечая на вопросы жителей на юге Литвы (Лаздийский район). Политик назвал своими приоритетами стратегическое партнерство Литвы с США и Польшей. Говоря же об отношениях с Латвией, Сквернелис объявил, что два народа являются "не братьями, а конкурентами во многих сферах".

Ранее Сквернялис заявил, что намерен сделать белорусским властям "рациональное предложение" по вопросу критикуемого строительства в Островце, поблизости от границы Беларуси и Литвы, Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Это предложение он назвал "планом-хулиганом".

"У нас есть "план-хулиган". Я предложу белорусам решение. Рациональное. Не такое, которое говорит: "Закройте", — пообещал Сквернялис на встрече с жителями города Кедайняй в центральной Литве. Никаких подробностей своего плана глава литовского правительства не привел.