Женщина в Шяуляйском районе подозревается в жестоком обращении с несовершеннолетним опекаемым ребенком
ru.DELFI.lt
16.марта 2019 12:18
aA
smurtas prieš vaikus, prievarta, pedofilija, agresija, našlaitis, nuskriaustas
В Шяуляйском районе женщина жестоко обращалась с несовершеннолетним ребенком, которого она опекает. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
13 марта 21,30. дома женщина, род. в 1973 году, жестоко обращалась со своим подопечным 2003 года рождения. Пострадавший из-за причиненной физической боли в медицинские учреждения не обращался.
Ребенок временно размещен детском доме.
Женщину не опросили.