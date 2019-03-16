Женщина в Шяуляйском районе подозревается в жестоком обращении с несовершеннолетним опекаемым ребенком

ru.DELFI.lt

В Шяуляйском районе женщина жестоко обращалась с несовершеннолетним ребенком, которого она опекает. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

13 марта 21,30. дома женщина, род. в 1973 году, жестоко обращалась со своим подопечным 2003 года рождения. Пострадавший из-за причиненной физической боли в медицинские учреждения не обращался. Ребенок временно размещен детском доме. Женщину не опросили.

Рекомендуем: