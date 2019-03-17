Бизнес украинца в Норвегии: снабжает литовцев хлебом, сыром, пельменями

Литовский хлеб, сыры, колбаса, пельмени, а также польские огурцы и болгарский перец — все это можно найти и в норвежском Ставангере. Владелец нескольких так называемых этнических магазинов в Норвегии — украинский бизнесмен из Полтавы Роман Пресич, который приехал сюда 12 лет назад на сельскохозяйственные работы, а в итоге открыл собственный бизнес.

"Эти 12 лет в Норвегии для меня проходили в четыре этапа — сначала ты ничего не понимаешь, потом тебе все нравится, потом казалось, что и в Украине вроде было неплохо. Но зато сейчас я уже свой здесь, я гражданин Норвегии, поэтому вопроса, чтобы возвращаться, уже нет", - рассказывает в интервью DELFI украинский бизнесмен Роман Пресич.

Роман следит за президентской гонкой у себя на родине. Он говорит, что если сравнить доходы жителей Норвегии и Украины, то в Украине цены на продукты выше, чем в Норвегии, а его стране понадобится еще лет 30, чтобы достичь европейского уровня благосостояния.

Украине понадобится еще лет 30

Роман родом из Полтавы, его мать – русская, отец - украинец. В родном городе он изучал экономику и аудит, а в 19 лет уехал в Англию на два года по программе обмена студентами.

"Впервые я уехал 19 лет в 2005-м году, это был первый мой опыт за границей. В Великобритании я проучился два года. Эту программу инициировал университет, её задачей было, чтобы студенты получали какой-то практический опыт перед выпуском в другой стране и могли его применить у себя на родине. Ведь Украина равняется на Европу", - рассказывает Роман.

Однако возвращение на родину вызвало шок: "Когда я вышел из самолёта, я оказался в украинском аэропорту, дома, но я понял, что Украине нужно ещё лет 30, чтобы достичь европейского уровня. Это касается всего — менталитета людей, обслуживания. Когда я вернулся домой, то понял, что уже привык хорошо жить в Европе и стал искать пути, чтобы уехать".

Foto: DELFI / Natalija Zverko

Украинец решил поехать в Норвегию на заработки на сельскохозяйственные работы в юго-западной части страны - в Ярене. Почти сразу его заметили, и он стал руководителем цеха по упаковке овощей - огурцов и помидоров. В подчинении Романа было 20 человек.

"У меня сразу создалось впечатление, что в Норвегии хуже, чем в Англии. В Англии было ощущение, что города живые, на улице много людей, а здесь казалось, что все сидят в своих машинах или гуляют по торговым центрам. Тогда я подумал, что да, я сюда приехал, но я здесь ненадолго. В Англию мне было бы попасть снова сложнее, потому что украинцам получить рабочую визу не так-то просто, а в Норвегию я уже ехал на конкретное место. В любом случае возвращаться в Украину у меня намерения не было, поэтому пришлось адаптироваться здесь", - продолжает рассказ уроженец Полтавы.

По его словам, работа в сельскохозяйственной отрасли Норвегии оплачивается не слишком высоко - от 12 € в час, поэтому сюда привлекаются кадры не только из Евросоюза, но и из других стран.

"Когда я приехал в Норвегию, для меня потрясением было то, что норвежцы на стоянки супермаркета приезжают и не закрывают свои автомобили. Сейчас уже они становятся более закрытыми, ведь всё-таки сюда приехало немало иммигрантов", - рассказывает украинский эмигрант.

Бизнес: товары для восточноевропейцев

Спустя какое-то время он уже стал подумывать и о собственном деле – на месте сидеть не хотелось.

"Пришла идея заняться этническими товарами, а конкретно — товарами для восточноевропейцев. Жить в Норвегию приехало немало иммигрантов. По моим данным, около 100 000 поляков, около 40 000 литовцев. Украинцев тут немного. Когда я приехал, нас тут было около 1400 человек, сейчас - 6000. В целом мы ориентируемся на восточноевропейцев - это поляки, литовцы, румыны. Это также все страны СНГ. К нам приходит также некоторый процент норвежского населения, плюс выходцы из балканских стран – сербы, хорваты", – рассказывает Р. Пресич.

А пришла идея, как рассказывает Роман, после того, как он понял, что ему в Норвегии не хватает каких-то элементарно привычных товаров - гречки, сгущенного молока. Потом он нашёл себе компаньона из Молдавии, и начали партнеры, можно сказать, с нуля.

"Начали мы в 2014 году. Сначала походили по уже существующим этническим магазинам - сначала в Саннесе, их там около восьми. Управляются они в основном азиатами, турками. Мы с ними поговорили, их заинтересовало наше предложение поставлять восточноевропейские товары, потому что они сами видели, что число мигрантов в Норвегии растёт. Мы получили наш первый заказ всего на 4 т продукции. Сейчас у нас, конечно, уже совсем другой объем - это около 300 клиентов-магазинов по всей Норвегии и плюс 3 своих в Ставангере, Форусе и Кристиансанне. В этом году мы планируем открытие магазинов в Бергене и Осло. Мы сами занимаемся дистрибуцией, сами отвозим товар и в Осло, и в Берген. Конкуренция также присутствует, например, в Осло есть две компании, которые также занимаются восточноевропейским сегментом", - рассказывает о планах украинец.

"Когда мы начинали, у нас ещё не было уверенности в том, как рынок отреагирует на наше предложение, поэтому мы сложились с моим компаньоном по 5000 € и так и начали. Первый поставщик наш был из Германии, эта компания также была ориентирована на этнический рынок. Всё-таки в Германии живёт 3 млн русскоязычного населения, поэтому там есть где разгуляться", - свидетельствует Роман.

Почему в Норвегии дорогое питание?

Потом партнеры нашли поставщиков в странах Балтии. В Литве Роман работает с Кедайняйским заводом, Vilniaus duona, и другими.

"Литовцы, которые приходят в наш магазин, хотят видеть свои любимые продукты – рыбу, пельмени, соленые огурчики, квашеную капусту, и т. д. Доставляется продукция из этих стран довольно быстро. Если машина в пятницу вечером ушла из Прибалтики, то в понедельник утром она у нас. Продукция из Польши идет дольше, а из Украины, например, контейнер месяц плывет", - рассказывает украинец.

Foto: DELFI / Natalija Zverko

Впрочем, цены в его магазинах совсем не литовские. Например, банка квашеной капусты тут стоит около 4 евро, малосольные помидоры — около 3,80 евро, маринованные огурчики — около 4 евро.

"Проблема в том, что Норвегия не входит в состав Евросоюза. Поэтому за все, что импортируешь в Норвегию, надо платить пошлину, акциз. Например, акциз на килограмм мяса составляет 8,5 евро. Купишь 300 грамм колбаски за 1,5 евро в Литве, а в Норвегии она будет стоить 6 евро. Если речь идет о консервированных огурцах, например, то тут налог - 1 евро за килограмм. И так далее. В самих норвежских сетях выбор продуктов небольшой, так что это также вдохновило нас на работу в этом сегменте. Что касается цен и того, дорога наша продукция или нет, то надо сказать, что люди жалуются на цены, но почему-то не жалуются на зарплаты в Норвегии. Ведь тот же литовец зарабатывает тут раза в четыре больше, чем в Литве, а украинец — раз в 15", – говорит Роман.

Foto: DELFI / Natalija Zverko

Когда он ездит в Украину, то замечает, что продукты питания в его стране не такие уж дешевые, а по сравнению с уровнем зарплат, даже выше, чем в Норвегии. Например, в Украине, если человек получает 300 евро, то на питание у него уходит 150 евро.

"Слово "монополия" очень хорошо характеризует норвежский продуктовый рынок, и пробиться в норвежские сети непросто. Мы пытались договориться о поставках грузинской минеральной воды "Боржоми", были на встречах. Они скептически к этому относятся. У них есть какой-то свой сложившийся ассортимент, менять его они не собираются. Теоретически это возможно, но просто надо дорасти до такого уровня, чтобы говорить с ними на равных. Что касается норвежских продуктов, да, возможно в Норвегии одно молоко, но оно качественное. Норвежская Санэпидемстанция следит и за нашей рутинной работой, и требования достаточно высоки. Здесь условия для всех одинаковы, и нельзя как-то договориться. Если нельзя продавать какой-то продукт, то, значит, нельзя", - рассказывает украинец.

Он приводит такой пример: если энергетический напиток Red Bull можно продавать в Литве или Украине, то в Норвегии этого делать нельзя. В стране разработана своя рецептура подобного напитка, в котором меньше кофеина и сахара, то есть сделано все, чтобы напиток не наносил вреда здоровью норвежца. "В Норвегии очень бережно относятся к своему здоровью и думают о будущем нации", - заключает Роман.

Возвращаться не собирается

Роман женат на украинке, он свободно говорит по-норвежски, поэтому среди его друзей есть не только украинцы, но и местные жители.

"Раз уж мы приехали в эту страну, то надо адаптироваться. Когда я только приехал, то чувствовал к себе осторожное отношение норвежцев, а сейчас уже, спустя 12 лет, я привык, у меня и соседи норвежцы, ходим в гости друг к другу. Но общаюсь в основном, конечно, с нашими людьми. Я говорю на русском, польском, английском, норвежском языках. Был у меня такой момент, что я хотел даже выучить литовский язык.

Для меня эти 12 лет проходили в три этапа — сначала ты ничего не понимаешь, потом тебе все нравится, потом казалось, что и в Украине вроде неплохо и можно там делать бизнес, но сейчас — я свой уже здесь, в Норвегии. Я гражданин Норвегии, поэтому вопроса, чтобы возвращаться, уже не возникает", - говорит украинец.

Foto: DELFI / Natalija Zverko

Украине нужен молодой президент

Роман следит за политикой, смотрит новости. Полтава находится в центральной части Украины, поэтому близких украинца военные события не затронули.

"Моя семья русскоговорящая, и мы всегда говорили и говорим по-русски, и ущемлений в стране не испытываем. Молодое поколение уже изучает украинский язык. А моей маме было бы сложно перейти на украинский язык, она не знает. Но я считаю, что раз есть такая страна Украина, а это 42 млн человек на данный момент, у нее должен быть свой собственный язык, и все должны общаться на этом языке. По крайней мере, в государственных учреждениях основным языком должен быть украинский", - уверен Роман.

По его мнению, Украина - страна с большими возможностями, но "политика портит все дело". Между бедными и богатыми по-прежнему пропасть, а пятерка украинских олигархов входит в Топ-50 самых богатых людей по версии Forbes.

"Прошлые выборы состоялись пять лет назад, и я думаю, что за это время страна сделала шаг в правильном направлении, страна повернулась на Запад, но в других областях ничего не изменилось, народ не стал жить богаче, покупательская способность населения не выросла. Коррупция по-прежнему процветает, начиная с больниц и университетов и заканчивая правительственными кабинетами. Выборы уже совсем скоро, и я считаю, что должен победить какой-нибудь молодой кандидат. Он есть, главное, чтобы народ в него поверил", - говорит украинец.

Однако, по его мнению, ни один молодой политик не пробьется в политику на голом энтузиазме.

"Есть люди, которые спонсируют эту президентскую кампанию, и, естественно, потребуют в дальнейшем удовлетворить их интересы, потому что быть президентом — это большие финансовые вложения, которые олигархи делают в того или иного кандидата и в обмен за это потребуют лоббировать их интересы в дальнейшем. Так что система эта не изменилась, и неизвестно, изменится ли с приходом новых людей. Главное, чтобы политика продолжала свое движение на Запад. А чтобы произошли радикальные изменения, на это, как я уже сказал, потребуется 20-30 лет",- уверен Роман Пресич.