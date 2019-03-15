Решение ЕСПЧ относительно литовских партизан: шесть вопросов и ответов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге на этой неделе объявил, что советские репрессии против литовских партизан можно считать геноцидом.

После анализа решения суда и консультаций с юристами BNS представляет важнейшие вопросы и ответы.

В чем важность решения?

ЕСПЧ создал прецедент и впервые приравнял советские репрессии к геноциду. Это важно и для правовой, и для политической оценки советских преступлений.

Литва после восстановления независимости стала говорить о "советском геноциде", но критики отвечали, что это понятие не подходит для определения советского террора и может умалить исключительность еврейского геноцида - Холокоста. Часть юристов полагает, что советских должностных лиц следует судить за преступления против человечности, а не за геноцид. Литовские политики обычно обвинения отклоняют, говоря, что хотят всего лишь должной оценки коммунистических режимов в Европе.

Это дело привлекло внимание международных СМИ, так что оно может помочь донести до Европы весть о литовских партизанах. ЕСПЧ признал обоснованными аргументы Верховного суда Литвы о том, что партизаны и их связные "выполняли существенную роль в сохранении национальной идентичности, культуры и национального самосознания".

Какая оценка была до сих пор?

ЕСПЧ в октябре 2015 года в другом деле сформулировал противоположное мнение - что уничтожение партизан не может считаться геноцидом, потому что не хватает "исторических и фактических данных, что литовские партизаны представляли литовский народ".

После Второй мировой войны в международном праве геноцидом были признаны действия, направленные на уничтожение какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы. СССР блокировал предложение признать в международной конвенции геноцидом истребление людей на политическом основании.

С учетом международной практики литовские суды со временем стали толковать, что за совершенные в советские времена убийства по социальному или политическому признаку, если это не ставило под угрозу существование литовского народа, нельзя наказывать как за геноцид.

Почему Страсбургский суд изменил позицию?

Страсбургский суд принял во внимание предоставленные Верховным судом Литвы в 2016 году данные о том, что уничтожение партизан преследовало "четкую цель - оказывать влияние на демографические изменения литовского народа". ЕСПЧ объявил, что его убедило обстоятельное разъяснение Верховного суда Литвы о том, почему партизаны и их стороны были "важной частью литовского народа как национальной, этнической группы".

ЕСПЧ согласился с тем, что доктрина литовских судов о специфической роли партизан стала более четкой, а суды Литвы должным образом приняли во внимание нормы международного права.

Толкования Верховного суда и Конституционного суда Литвы также похвалил Совет министров Совета Европы, который осуществляет надзор за тем, как государства-члены проводят в жизнь решения страсбургского суда.

Как суд расценил действия сотрудника КГБ?

В деле Страсбургский суд проанализировал жалобу бывшего сотрудника КГБ Станисловаса Дрелингаса. Литовские суды признали его виновным в геноциде за участие в 1956 году в операции по задержанию командира литовских партизан, боровшихся с советской властью - Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса. Сам С. Дрелингас уверял, что в то время находился в другом месте.

ЕСПЧ не нашел оснований усомниться в установленных в Литве фактах. Он аргументировал тем, что "сложно восстановить факты дела по прошествии почти 60 лет после событий, так что условия у национальных судов оценить весь доступный материал и доказательства были лучше".

Страсбургский суд также подчеркнул, что "даже рядовой военный не может полностью, слепо выполнять приказы, которые грубо нарушают признанные на международном уровне права человека, особенно право на жизнь". ЕСПЧ принял во внимание аргументы литовских судов о том, что, работая в КГБ, С. Дрелингас должен был четко понимать, что схваченные партизаны будут ликвидированы.

Каковы аргументы критиков?

Критики говорят, что этим решением расширяется понятие геноцида, кроме того, в пятидесятые годы оно было намного уже. Эти аргументы подчеркнули двое судей, заявивших особое мнение.

Судья Юлия Моток из Румынии в своем особом мнении пишет, что в этом деле "такое серьезное изменение судебной практики может быть введено только Большой коллегией". Она утверждает, что последствия этого решения ЕСПЧ, не имеющего прецедента в международной практике, являются фундаментальными.

"Впервые национально-политический геноцид был признан международным судом. Признать такой геноцид сейчас просит множество государств и групп населения. Как только ЕСПЧ примет "национально-политическую" категорию, другие страны соблазнятся последовать примеру Литвы. Принимая это определение, большинство устанавливает куда более широкое определение геноцида, нежели применялось до сих пор в международном уголовном праве", - пишет она.

Судья из Лихтенштейна Карло Ранцони сказал, что Страсбургский суд рассматривал ситуацию с литовскими партизанами и раньше, но только сейчас ей дан новый - "национально-народно-политической" группы. "Или, проще говоря, старое вино в новых бутылках?" - пишет он в особом мнении. По мнению судьи, С. Дрелингас "не мог предусмотреть, что литовские партизаны могут быть отнесены к группе, находящейся под защитой Конвенции о геноциде, или факта, что само участие заявителя в аресте бывшего партизанского командира может считаться преступлением геноцида".

Окончательное ли это решение?

Многие юристы говорят, что радоваться еще слишком рано, потому что решение ЕСПЧ пока не вступило в силу. В течение трех месяцев С. Дрелингас может просить пересмотра этого дела Большой коллегией ЕСПЧ. Правоведы говорят, что существует реальная вероятность того, что Большая коллегия изменит это решение. Адвокат С. Дрелингаса сказал, что, наверное, будет просить пересмотра решения.