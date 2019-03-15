В Каунасском районе поймали необычных беглецов: пятнистых оленей и ланей

7 марта установили, что были пойманы сбежавшие в Каунасском районе пятнистые олени и лани, пишет пресс-служба Министерства охраны окружающей среды Литвы.

О сбежавших животных – 52 пятнистых оленей и 13 ланей – специалистам Департамента охраны окружающей среды сообщили 6 февраля во время проверки вольера в Каунасском районе.

Во время проверки выяснилось, что животные скорее всего убежали из-за некачественного ограждения, поэтому владельца вольера обязали в скорейшие сроки починить ограждение и поймать беглецов.

Все указания владелец выполнил.

Напомним, что пятнистые олени в Литве считаются инвазивным видом. При этом выяснилось, что в некоторых районах Европы они скрещиваются с благородными оленями и дают гибридное потомство, меняя генофонд благородных оленей. Поэтому для защиты благородных оленей, пятнистых в Литве разрешают держать только в вольерах и хотят до минимума сократить их популяцию и не допускать контакта этих двух видов.