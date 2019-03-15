Жители вильнюсской улицы зимой увязают в болоте, летом задыхаются от пыли

Жители вильнюсской ул. Варнес, соединяющей Зуюнай с Пилайте, чувствуют себя заложниками. Раньше это была спокойная улица, а сейчас ежедневно по этой неасфальтированной дороге проезжают сотни машин. После того как увеличился поток машин, часть улицы заасфальтировали, а остальная часть - головная боль местных жителей.

Осенью и зимой проехать по этой дороге невозможно, а летом пыли там столько, что жители не могут открыть окна.

Жители говорят, что обращались в Вильнюсскую мэрию, но никакой реакции не последовало – якобы средств нет. Жительница ул. Варнес Агне Б. сказала DELFI, что дорога в таком состоянии находится уже несколько лет.

"Летом на дороге пыльно, дети из-за этого постоянно болеют заболеваниями верхних дыхательных путей. Осенью и зимой дорога становится непроходной. Водители постоянно съезжают на обочину и на траву", – сказала собеседница.

Женщина рассказала, что часть улицы заасфальтировали по инициативе самих жителей. Проект жители заказали на свой счет, жители оплатили и исследование уровня загрязнения окружающей среды. Однако асфальт уложен лишь на части улицы.

"И поэтому, например, по ней не ездит общественный транспорт. Значит, дети сами не могут добраться до школы", – сказала женщина.

Кроме того, многие водители ездят по этой улице во время заторов, чтобы объехать их и добраться до Западной объездной дороги.

Жители этой улицы решили подготовить проект за свой счет, он будет стоит 10 000 евро. Но, по словам Агне Б., они не знаю, будут ли у мэрии средства на асфальтирование дороги.

Представитель Вильнюсской мэрии Арунас Висоцкас сказал, что мэрия найдет деньги на асфальт.

"Сейчас жители готовят проект на асфальтирование 600 м дороги от перекрестка с ул. Зуюнай до ул. Пакарвю. Как только его сделают, будет получено разрешение, приведут в порядок и оставшуюся часть ул. Варнес", – сказал собеседник.

По его словам, асфальт уложат еще в этом году. Оборудуют и освещение на улице, сделают тротуары.