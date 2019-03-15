Особый архив Литвы публикует дело командира партизан Жемайтиса-Витаутаса

По случаю 110 -ой годовщины со дня рождения партизанского командира Йонаса Жемайтиса-Витаутаса Особый архив Литвы в интернете опубликовал в четверг уголовное дело, заведенного на него советским КГБ.

В этом деле содержатся протоколы допросов и очных ставок, акты экспертизы документов и оружия, оригинальные документы литовских партизан и фотографии.

Уголовное дело состоит из 13 томов и семи приложений.

В деле, среди множества документов литовских партизан содержится и единственный известный оригинал Декларации Совета Движения борьбы за свободу Литвы от 16 февраля 1949 года.

Архив отмечает, что решение ознакомить общественность с этими документами, было принято чтобы "снизить возможность распространения тенденциозно интерпретируемой информации, не основанной на архивных данных и клевещущей на литовских партизан".

Отсканированные изображения документов дела можно посмотреть по адресу:

https://eais-pub.archyvai.lt/eais/faces/pages/forms/search/F3001.jspx;jsessionid=76782CD955C4ECE3412C3BE23461027B

Й. Жемайтис, родившийся в Паланге 15 марта 1909 года, в межвоенные годы закончил Военную школу в Каунасе, служил в армии.

После второй советской оккупации в июне 1945 года он присоединился к литовским партизанам, а с 1946 года руководил партизанским отрядом.

В 1948-1953 годах с небольшим перерывом он руководил всем партизанским сопротивлением, в 1953 году был арестован советскими властями, в ноябре 1954 года был казнен в Москве.