НАТО: Только США, Литва и ещё пять стран альянса тратят на оборону два процента ВВП

В 2018 году ряд членов НАТО повысили свои расходы на оборону, сообщается в докладе штаб-квартиры альянса. Особенно резкий рост отмечен в странах Балтии, Польше и Нидерландах.

Однако установленного Вашингтоном целевого показателя достигли пока только шесть стран, не считая самих США. Германия оказалась в числе отстающих, а в Канаде уровень оборонных расходов сократился.

Согласно ежегодному отчету НАТО, альянс стал ближе к достижению целевого показателя по оборонным расходам – 2 процента от ВВП в год. Европейские страны достигли отметки 1,51 процента, что является пятилетним максимумом.

"Мы наблюдаем парадокс, – отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по случаю представления отчета. – В то время, как некоторые ставят под сомнение прочность трансатлантических связей, мы предпринимаем больше совместных усилий, чем когда-либо".

Президент США Дональд Трамп, будучи фактическим лидером альянса, поставил в приоритет необходимость повышения расходов, которые были сокращены после "холодной войны" 1945-90 гг. Он также ставил под сомнение ценность НАТО для Вашингтона.

В то время как оборонные расходы в Болгарии, странах Балтии и Нидерландах в 2018 году увеличились на 20 процентов по сравнению с 2017 годом, целевого показателя к настоящему моменту достигли лишь шесть стран: Эстония, Греция, Польша, Латвия, Литва и Великобритания.

Рига и Вильнюс вступили в этот клуб только в прошлом году.

Также близка к цели Румыния.

В Канаде же расходы в прошлом году сократились почти на 11 процентов.

Европейские страны вынуждены увеличивать финансирование вооруженных сил из-за аннексии Крыма, полураспада государств на внешних границах НАТО, исламского экстремизма, а также требований Трампа, чтобы союзники взяли на себя более значительную долю расходов по обеспечению безопасности Европы.

Однако из-за экономического роста выйти на целевой показатель 2 процента становится сложнее.

Хотя Германия в 2018 году инвестировала в оборону около 1,5 миллиардов евро, в процентном отношении к ВВП расходы остались на прежнем уровне, 1,23 процента. Таким образом, Германия, крупнейшая экономика Европы, оказалась в числе отстающих.

Для сравнения, США выделяют на оборону 3,39 процента от своего ВВП. Бельгия и Испания по-прежнему находятся на уровне ниже 1 процента, а расходы Италии в процентном отношении не увеличились.

Столтенберг вступился за Берлин, отметив, что Германия обещала повысить оборонные расходы на 80 процентов в период с 2014 по 2024 гг.

Согласно отчету, в 2018 году страны НАТО потратили на оборону в общей сложности около триллиона долларов, причем почти 70 процентов из этой суммы приходятся на долю США.