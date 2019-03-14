"Посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас передал оригинал письма белорусскому МИД 14 марта", – сказала BNS представитель министерства иностранных дел (МИД) Литвы Раса Якилайтене.

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По ее словам, письмо по электронной почте было отправлено МИД Беларуси во вторник.

На минувшей неделе С. Сквернялис заявил, что официально предложил белорусскому премьеру Сергею Румасу запустить в Островце не атомную, а газовую электростанцию и использовать на ней газ, поставляемый через Клайпеду.

Он отметил, что выступил с этой инициативой, поскольку за последнее десятилетие литовские политики и должностные лица не делали ничего реального, чтобы остановить проект АЭС, который реализуется рядом с Вильнюсом.

Критики премьера утверждают, что план нереален, ни с технической, ни с политической точки зрения, и связывают заявления С. Сквернялиса с его кампанией президентских выборов.

Оппозиционные депутаты пригласили главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса прояснить позицию по БелАЭС на послеобеденном заседании сейма в четверг.

Литовские власти утверждают, что БелАЭС строится с нарушением требований безопасности. Белоруссия эти обвинения отметает.

Литва ранее пыталась остановить проект, инициировав эмбарго на импорт электроэнергии с этой станции, но не получила поддержки других страны Европы и ведомств ЕС.