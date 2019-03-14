Посол Литвы в Минске передал письмо премьера по БелАЭС

В четверг посол Литвы в Минске передал Республике Беларусь письмо литовского премьер-министра Саулюса Сквярнялиса с предложением модифицировать строящуюся в Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС) в электростанцию, работающую на газе, сообщило министерство иностранных дел Литвы.

"Посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас передал оригинал письма белорусскому МИД 14 марта", – сказала BNS представитель министерства иностранных дел (МИД) Литвы Раса Якилайтене.

По ее словам, письмо по электронной почте было отправлено МИД Беларуси во вторник.

На минувшей неделе С. Сквернялис заявил, что официально предложил белорусскому премьеру Сергею Румасу запустить в Островце не атомную, а газовую электростанцию и использовать на ней газ, поставляемый через Клайпеду.

Он отметил, что выступил с этой инициативой, поскольку за последнее десятилетие литовские политики и должностные лица не делали ничего реального, чтобы остановить проект АЭС, который реализуется рядом с Вильнюсом.

Критики премьера утверждают, что план нереален, ни с технической, ни с политической точки зрения, и связывают заявления С. Сквернялиса с его кампанией президентских выборов.

Оппозиционные депутаты пригласили главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса прояснить позицию по БелАЭС на послеобеденном заседании сейма в четверг.

Литовские власти утверждают, что БелАЭС строится с нарушением требований безопасности. Белоруссия эти обвинения отметает.

Литва ранее пыталась остановить проект, инициировав эмбарго на импорт электроэнергии с этой станции, но не получила поддержки других страны Европы и ведомств ЕС.