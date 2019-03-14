Компания Tanagra столкнулась с трудностями: распродают имущество

Компания Tanagra, которая занимается продажами автодеталей и ремонтом автомобилей, распродает свое имущество. По данным Центра регистра видно, что компания столкнулась с финансовыми проблемами и уже в прошлом году пыталась начать реструктуризацию, однако Государственная налоговая инспекция попросила суд объявить о банкротстве компании. Сначала суд удовлетворил это заявление, но в марте принял более благоприятное для компании решение, но это еще не конец.

С 2018 года доступные данные свидетельствуют о том, что компания сталкивается с определенными вызовами. По данным "Содры", в апреле 2018 года в Tanagrа работали 163 человек, а в мае на 46 меньше. Правда, число работников Tanagros LT за то же время увеличилось с 2 до 46. По данным за январь 2019 года, в Tanagra LT работают 42 человека, компания ничего не должна "Содре", а единственный акционер компании – Генрик Дзикевич.

Он является и основным акционером Tanagra, возглавляющий ее с момента основания в 1993 году. Эта компания и столкнулась с проблемами. В январе 2019 года в Tanagrа работали 104 человека, а долг "Содре" по данным за март, составляет 230 000 евро. На портале rekvizitai.lt есть заметки, свидетельствующие, что компания опаздывает с выплатой зарплат.

Rekvizitai.lt duomenys apie įmonę Tanagra

ГНИ информирует, что долг компании составляет около 2,55 млн. евро.

На портале Aruodas есть объявления о продаже складов, магазинов, офисов и других зданий, принадлежащих Tanagra. Продают здания на ул. Карейвю, на Минском шоссе, на ул. Укмергес.

DELFI связался с брокером, который сказал, что здания выставлены на продажу с января 2019 года, пока они не проданы, но интересном пользуются.

"Они не закрывают свою деятельность. Они хотят остаться в этих помещениях. Например, на Минском шоссе, в качестве арендаторов. (…) Они не продают компанию, продают только недвижимость", – сказал брокер.

Служба занятости не получала информации о том, что компания намерена уволить работников.

Tanagra хотела провести реструктуризацию, но ГНИ обратилась в суд с требованием возбудить дело о банкротстве. Сначала суд принял такое решение, но затем изменил его.

Вильнюсский окружной суд информировал DELFI, что 28 декабря Литовский апелляционный суд отменил решение о банкротстве и передал дело на пересмотр. В январе Tanagra представила письменные объяснения и документы, свидетельствующие, что она отвечает требованиям реструктуризации. 7 марта суд разрешил провести реструктуризацию.

ГНИ не изменила свою позицию и по-прежнему считает компанию неплатежеспособной. Решение суда еще может быть обжаловано до 14 марта. ГНИ сказала, что подробно комментировать ситуацию сможет только после того как постановление суда вступит в силу. Долг компании на сегодняшний день составляет 2,55 млн. евро.

DELFI обратился за комментарием к руководству Tanagrа, но никакого ответа не получил. На следующий день, когда журналист позвонил в офис, его заверили, что руководитель видел эл. письмо, но не могли сказать, ответит ли он на него и почему не ответил. На повторное письмо DELFI руководство компании также не отреагировало. После публикации материала Tanagrа прислала свой комментарий.

"Компанию Tanagra удивляет и озадачивает практика delfi.lt широко обсуждать не актуальное постановление Вильнюсского окружного суда о разрешении провести реструктуризацию компании Tanagra, в котором констатируется, что компания платежеспособна и представила необходимые для реструктуризации документы, а незаконное постановление того же суда, отмененное Литовским апелляционным судом, о возбуждении дела о банкротстве по просьбе одного из кредиторов. Широкое и приоритетное обсуждение постановления, которое другим судом было признано незаконным, по нашему мнению - пример неэтичного поведения журналиста. Мы хотим пояснить, Tanagra - платежеспособна, это констатировал апелляционный суд, постановление которого вступило в силу, и подготовила план реструктуризации, в котором, кроме прочего, предусмотрена уже реализуемая продажа части имущества. Во время реструктуризации компания своевременно будет выполнять все текущие платежи, а накопившиеся долги кредиторам вернет за счет прибыли, как указано в плане реструктуризации, за счет возвращенных дебетовых долгов и за счет продажи части имущества".