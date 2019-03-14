14 марта, в 09.00 ч., в Паланге, на тропе Агуону, микроавтобус сбил пожилую женщину (1935 г.р.).
Пострадавшая был госпитализирована.
Около 11 ч. от полученных травм женщина скончалась в больнице.
Ведется расследование.
В четверг полиция сообщила, что в Палангской больнице скончалась женщина. По предварительным данным, ее сбил микроавтобус.
14 марта, в 09.00 ч., в Паланге, на тропе Агуону, микроавтобус сбил пожилую женщину (1935 г.р.).
Пострадавшая был госпитализирована.
Около 11 ч. от полученных травм женщина скончалась в больнице.
Ведется расследование.