Министр юстиции Литвы надеется: решение ЕСПЧ изменит мнение о советских преступлениях

Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс надеется, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге о признании геноцидом репрессий против литовских партизан изменит международное общественное мнение о советских преступлениях.

"ЕСПЧ признал, что заявитель на законном основании был осужден за причастность к геноциду, а это значит, что ЕСПЧ одновременно признал, что репрессии Советского Союза против партизан как значительной части национальной группы могут считаться геноцидом", - сказал министр в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.

На вопрос, могут ли когда-нибудь советские преступления быть приравнены к нацистским, Э. Янкявичюс ответил, что делать прогнозы сложно. Вместе с тем он отметил, что "до сих пор не преобладало международное общественное мнение о том, что советские репрессии, в отличие от нацистских репрессий, были равны геноциду".

"Это решение как бы должно изменить положение", - сказал министр.

ЕСПЧ во вторник объявил, что суды Литвы обоснованно признают геноцидом советские репрессии против литовских партизан.

Страсбургский суд отклонил жалобу бывшего сотрудника КГБ Станисловаса Дрелингаса, признанного виновным в геноциде за участие в операции по задержанию командира литовских партизан, боровшихся с советской властью - Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса.

В историческом деле ЕСПЧ согласился с пояснениями Верховного суда Литвы о том, что осуществлявшееся советскими оккупантами системное уничтожение литовских партизан может считаться геноцидом литовского народа.

После задержания А. Раманаускас-Ванагас был подвергнут жестоким пыткам, оккупационный суд приговорил его к смертной казни, в 1957 году он был казнен.

Согласно международному праву, геноцидом считаются действия, целью которых является уничтожение какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

После Второй мировой войны ССР блокировал предложение признать в международной конвенции геноцидом истребление людей на политическом основании, и такая международная норма действует до сих пор.

С. Дрелингас и его адвокаты утверждают, что партизанское движение должно оцениваться как деятельность политической группы, поэтому действия против партизан не могут считаться геноцидом.

После второй оккупации Литвы СССР десятки тысяч жителей Литвы встали на борьбу с оккупантами.

В послевоенном вооруженном сопротивлении в Литве участвовало не менее 50 тыс. человек.