Зарплату больше 3000 евро в октябре прошлого года получали 15 400 жителей Литвы почти 11% получали минимум и меньше

Зарплату выше 3000 евро в октябре прошлого года получал 15 421 житель Литвы, работавший полное рабочее время. В частном секторе таких было 12 986 человек, в госсекторе – 2435.

За год (по сравнению с октябрем 2017 года) число получавших зарплату выше 3000 евро жителей страны увеличилось на 4048 (35,6%), сказано в сообщении Департамента статистики.

Больше всего получавших зарплату выше 3000 евро было на предприятиях оптовой и розничной торговли (2613), ИТ и связи (2493), обрабатывающей промышленности (2403).

400 евро или меньше получали почти 11% жителей

В Литве в октябре прошлого года 10,9% работающего населения получало минимальную месячную зарплату (ММЗ) или меньше минимума, большинство этих людей работало неполное рабочее время.

Количество работников, получавших зарплату 400 евро и меньше, в октябре прошлого года составило 123 000, из них 98 000 работали неполное рабочее время, сообщил Департамент статистики.

За год число работников, получающих ММЗ или меньше, сократилось на 28 000, в октябре 2017 года их было 13,6%.

Работавших полное рабочее время и получавших ММЗ в октябре прошлого года было 2,5% (25 500) и за год сократилось на 0,8%. В госсекторе этот показатель был 2,2% (6600), в частном секторе - 2,7% (18 900) или на 0,8% и на 0,7% соответственно меньше, чем год назад.

Количество работников моложе 30 лет, работавших полное рабочее время и получавших ММЗ по сравнению со всем числом работников этой возрастной группы составляло 1,6% (в октябре 2017 г. – 2,2%).