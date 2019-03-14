В феврале в Литве подорожали продовольственные товары

Самая дешевая средняя потребительская корзина в литовских магазинах в феврале подорожала на 2,2%, продукты в Литве дорожают второй месяц подряд, таковы данные портала Pricer.lt.

По данным Pricer.lt, в декабре самая дешевая средняя потребительская корзина стоила 50,47 евро. В январе 2019 года - 50,80 евро, а в феврале - 51,94 евро.

Однако стоимость этой корзины в феврале 2019 года была на 5,7% меньше, чем в феврале 2018 года (55,05 евро).

Торговые сети Norfa и Maxima состязаются за первое место в рейтинге самой дешевой корзины, сообщает Pricer.lt, между тем Lidl (50,89 евро) занимает третью позицию. Самой дорогой корзина в феврале была в электронном магазине Barbora (59,43 евро).

Анализ самых популярных товаров, входящих в корзину, показал, что после некоторой стабилизации цены снова поползли вверх. Составленная Pricer.lt средняя потребительская корзина также дорожает. В январе она подорожала на 5%, а в феврале еще на 0,7%.

Если в декабре 2018 года она стоила 36,55 евро, в январе 38,36 евро, то в феврале - 38,63 евро.

В феврале особенно сильно подорожала картошка - на 34,6%. Средняя цена на картошку в магазинах Литвы в феврале составила 0,41 евро - столько она стоила в июле 2018 года, когда появилась молодая картошка.

По данным Pricer.lt, основные причины подорожания - это подорожание сезонных овощей и фруктов, уменьшение числа акций, смена ассортимента.

Портал www.pricer.lt фиксировал цены 26 февраля в Литве в магазинах Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl, интернет-магазине Barbora и польском интернет-магазине Auchandirect.pl.