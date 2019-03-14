На рынке появились первые литовские огурцы

13 марта на рынках в Кедайняй появились первые литовские короткоплодные огурцы, пишет rinkosaikste.lt.

Торговцы не скромничали и продавали их по 4 евро за килограмм. Правда, большим числом покупателей они похвастаться не могли.

Одни торговцы говорили, что продают свои выращенные в теплице огурцы, а другие признали, что перепродают чужую продукцию. Одни сказали, что приехали из Шеты, другие сказали, что из деревни Шингайляй (Кедайняйский район). Так или иначе, но огурцы литовские, а не польские.

Все торговцы продавали первые огурцы по одной цене - 4 евро (если пересчитать на литы, это около 14 литов).

Торговцы сказали, что за день продают только около 10 кг свежих огурцов, поскольку людей отпугивает высокая цена.

DELFI уже писал, что неделю назад в торговые сети поступили первые литовские огурцы хозяйства Kietaviškių gausa. В магазинах первые огурцы продавали по 6 евро за кг, но прогнозировали, что цена вот-вот снизится.