Находящийся рядом с Вильнюсом завод может платить солидную зарплату даже рядовым работникам

Житель Норвегии, который спешит на работу, наверняка даже не задумывается о том, что автобус Mercedes, на котором он едет, приобрел свой товарный вид на заводе Altas Auto, находящемся недалеко от Вильнюса.

Завод находится в деревне Пикутишкес, на территории 8000 кв. м. На втором этаже завода находится администрация завода. Журналистов портала DELFI встретил гендиректор Altas Auto Эдвардас Радзявичюс.

"С 2014 года к нам стали относится по-другому. Сначала мы были как небольшой гараж, а потом стали заводом", – рассказал он.

На заводе работают 200 человек.

На видном месте в цеху висит плакат, на котором призывают не тратить время и деньги попусту.

Радзявичюс рассказал о флагмане завода Altas Auto – представленном в прошлом году на рынке первом литовском автобусе класса миди Altas Viator. Это транспортное средство было создано на базе Iveco, но заимствовали только ходовую часть, двигатель и руль, все остальное – литовское.

На заводе Altas Auto работают представители разных профессий. Одни занимаются исследованиями и расширением, другие – маркетингом, а около 150 рабочих создают конечный продукт – автобусы.

"Мы компания - которая обо всем должна думать на 360 градусов. Это и создание товара, и его расширение, и производство, и продажи", – заметил Радзявичюс. В год Altas Auto производит около 800 автомобилей.

Естественно, что зарплаты зависят от специальности. Это отражено и в статистике "Содры". Например, 1/4 всех работников зарабатывает 2300 евро "на бумаге" (около 1400 евро "на руки").

Еще 1/4 получает 920 евро "на руки" (это самая низкая зарплата на заводе). Это примерно на 100 евро больше, чем в среднем по региону.

Радзявичюс сказал, что платить такую зарплату заставляет рынок.

"Мы ориентированы на людей. У нас роботов немного", – сказал он. По его словам, без людей в этом деле не обойтись, поскольку они готовят небольшие партии товара. Даже с такими зарплатами, как сейчас, Altas Auto не может избежать характерной для рынка текучки кадров.

"Люди, получающие тысячу евро, все равно ищут, где лучше. Есть и такие, кто уезжает в Англию, потом возвращается", – сказал Радзявичюс.

Глава компании еще подчеркнул, что он честный работодатель – прибылью делится с работниками. По его словам, в 2018 году средняя зарплата в компании увеличилась на 14%, а 63% прибыли пошли в фонд зарплаты.

"Наш работник за час создает 20 евро чистого дохода. На эти деньги надо содержать помещение, все. Поэтому мы не можем заплатить ему 30 евро, как в Германии, если он создает 20 евро", – заметил гендиректор.

2018 год для Altas Auto был рекордным. Оборот компании увеличился на 28%, произвели на 60% больше автобусов. В планах на этот год – оборот немного меньше, но больше экспорт.

На сегодняшний день Altas Auto работает с 18 зарубежными рынками. Больше всего внимания уделяют Финляндии, Швеции, Норвегии, странам Балтии, а также Германии и Израилю. "Мы концентрируемся на странах Запада и Северной Европы. Например, Испания уже слишком далека, в этом случае были бы большие расходы на транспортировку. В Восточной Европе мы ориентируемся на цены и сильно не конкурируем", – заметил Радзявичюс.

Основная продукция завода: автобусы для городских маршрутов Streetline и Cityline, которые производят на базе Mercedes, Volkswagen или MAN. Компания Altas Auto производит также модели Ecoline, Multiline, Tourline и Businessline.

Радзявичюс сказал, что не переживает из-за "брексита", несмотря на то, что в 2018 году 17% продукции компании шло именно в Англию.

"Это то, что изменить нельзя. Страна с лица земли не исчезнет, рынок будет. Мы сейчас торгуем с третьими странами, не ЕС. Если будет жесткий Brexit, мы предусмотрели возможную остановку работы в этом направлении на какое-то время. Тогда мы изменим планы производства", – сказал он.

По данным Центра регистра, 56% акций Altas Autoпринадлежат Радзявичюсу, 24% – Роландасу Гудялису, 20% – Эдмундасу Лисовскису.