Водителей в Литве ждет новшество: меняется порядок освидетельствования на состояние алкогольного опьянения

Правительство Литвы 13 марта решило изменить правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного, в случае, если в организме человека установлено больше 1,5 промилле.

По новым правилам, через 15–30 минут после первой проверки будут проводить повторную. Оценивать будут меньший результат.

Сейчас после того, как выясняется, что в организме водителя больше 1,5 промилле, водителя везут в больницу, чтобы взять кровь на анализ.

За вождение в состоянии тяжелой степени опьянения в Литве водителям грозит уголовная ответственность.

Новый порядок также будет распространяться на тех виновников ДТП (если в ДТП пострадали люди или был нанесен значительный ущерб имуществу), которые "надули" больше 0,4 промилле.

Если водитель не согласится с показаниями обеих проверок, то далее он может ехать в больницу и за свой счет сдать кровь.

Однако такое освидетельствование невозможно в тех случаях, когда водитель избегает проверки на трезвость или медицинского осмотра.

DELFI напоминает, что в Литве допустимое количество алкоголя в организме водителя - до 1,4 промилле. Однако это касается не всех водителей: 0 промилле должно быть в организме молодых водителей со стажем до 2 лет, мотоциклистов, водителей грузовиков и такси.

Baudos vairuotojams už vairavimą išgėrus Foto: DELFI

С апреля вступают в силу и другие изменения, появятся дополнительные наказания за повторное нарушение.

Указано, что за повторное вождение в нетрезвом виде, если с момента наказания не прошло 1 года (или еще действует наказание за вождение в нетрезвом виде), грозит штраф 1000-1500 евро.

Кроме того, такого водителя лишат прав на 3-5 лет. За такое же нарушение человеку, у которого нет прав, грозит штраф в размере 1200-2000 евро. Во всех случаях будет конфисковано транспортное средство.