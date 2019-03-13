На окраине Вильнюса автомобиль снес светофор

На окраине Вильнюсе, на перекрестке ул, Гальвес и Ю.Тышкевичаус, светофор не выдержал напора со стороны грузовика. Грузовой автомобиль свернул всю конструкцию, часть дороги заблокирована. Образовался затор со стороны Вильнюса.

Полиция сообщает, что инцидент произошел 13 марта, когда поворачивавший налево кран зацепил светофор.

К счастью, люди во время инцидента не пострадали, однако пока, по сведениям DELFI, остатки светофора с дороги не убрали, поэтому дорога из Вильнюса по ул. Гальвес заблокирована.

Представитель Susisiekimo paslaugos Мигле Билените сказала DELFI, что пока неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы убрать с дороги конструкцию. Также неизвестно, будет ли восстановлен светофор сегодня. Поэтому водителям придется вооружиться терпением.

Полиция рекомендует водителям, которые едут в сторону Тракай и Друскининкай, объезжать ул. Гальвес.