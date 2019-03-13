Старт Сквернялиса: как минимум 5 раз прозвучала критика в адрес президента Литвы

13 марта во время презентации своего избирательного штаба и программы премьер-министр Саулюс Сквернялис, как минимум 5 раз критиковал президента Литвы Далю Грибаускайте за ее работу или поведение.

В первый раз критика прозвучала, когда он говорил о приоритете – о бюджете ориентированном на благо жителей.

"Как премьер-министр в конце прошлого года я видел как тяжело было принимать социально ориентированный бюджет. Я также видел и прежние решения, когда как при принятии бюджета, так и при помощи отдельных законов социально незащищенных людей делали еще более бедными.

Все эти законы подписала президент Литвы, не воспользовавшись правом защитить самого слабого члена нашего общества, поэтому я никогда не примирюсь с бюджетом, который будет, возможно, антиконституционным, который будет запрограммирован на снижение социального благополучия граждан – будь то снижение пенсий, зарплат или важных социальных выплат", – сказал Сквернялис.

Говоря о внешней политике, он дал понять, что для достижения своих целей он будет менять поведение.

"Четвертое – ясно выбранные стратегические партнеры в области внешней политики и настоящее стратегическое партнерство с соседями и партнерами, переход от персональной политики, в основе которой лежат эмоции, к внешней политике защищающей и обеспечивающей наши национальные интересы", – сказал Сквернялис.

Говоря о стратегическом партнерстве с США, он обратил внимание на то, что Литве не удалось добиться формата двустороннего сотрудничества и встречи президентов. "Главная цель - добиться такой двусторонней встречи, чего не удалось сделать, несмотря на то, что другим странам это удается, они находят возможность и способ завести двусторонние отношения – не только вести переговоры сквозь призму регионального сотрудничества", – заметил премьер-министр.

По его мнению, чтобы этого добиться надо не декларировать, что США - это стратегический партнер, основной трансантлантический партнер, а "видеть и слышать ожидания США, свои обязательства и какую пользу могут иметь оба государства".

Сквернялис считает, что Литва неправильно поступила и тогда, когда голосовала за резолюцию ООН по статусу Иерусалима.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс тогда не комментировал мотивы такого голосования. А старший советник Грибаускайте по вопросам внешней политики Нериюс Алексеюнас сказал, что "Литва последовательно придерживается позиции, что вопрос Иерусалима может быть решен лишь путем переговоров". Его комментарий BNS передала пресс-секретарь президента.

"То, что было сделано во время голосования в ООН, думаю, не способствует трансатлантическому партнерству между Литвой и США. Тем более, что такие решения принимаются неожиданно, внезапно, несмотря на то, что до этого согласовывали иную позицию. Такого не должно быть", – сказал Сквернялис.

Досталось Грибаускайте и за ее поведение с главами России и Беларуси.

Премьер-министр сказал, что не видит никакого позитивного сигнала, который позволил бы говорить о восстановлении контакта с Россией, но сказал, что ему не хотелось бы "уметь такие крайности, какие мы видели".

"Сегодня я не вижу возможности говорить о высшем политическом уровне, но вижу очень важный момент, если говорить как о России, таи и о Беларуси – защита интересов нашей страны. Не хотелось бы, чтобы были такие крайности, какие мы видели, когда то обнимаются с президентом Беларуси, то пожимают руку Путину, то потом Литва становится единственной страной в Евросоюзе, которая не имеет никаких политических контактов с выше упомянутыми странами", – сказал Сквернялис.