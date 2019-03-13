Формирование коалиций в больших городах Литвы: что решено, и чего ожидать

С приближением второго тура выборов мэров в Литве BNS предоставляет информацию о политической ситуации в крупных городах после муниципальных выборов.

ВИЛЬНЮС

Стремящийся к переизбранию мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и планирующий вернуться на пост столичного градоначальника Арурас Зуокас не получили поддержки партий или движений, собравших меньшее число голосов. Комитет Р. Шимашюса обеспечил себе 17 мест в госорсовете, состоящем из 51 члена, а список А. Зуокаса получил десять мандатов. Одно место в горсовете принадлежит мэру.

Оба кандидата пока утверждают, что не ведут переговоры о коалиции ни с кем. Третьей по величине фракцией с девятью членами будут консерваторы, меньшие фракции будут у Избирательной акции поляков Литвы, Партии труда, Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ). Консерваторы и "трудовики" говорят, что будут согласовывать работу в коалиции с кандидатом, который победит на выборах.

КАУНАС

Избирательный комитет переизбранного мэром Висвальдаса Матийошайтиса в Каунасской мэрии получит 33 места из 44. Оставшиеся восемь мест получили консерваторы, которые будут работать в оппозиции.

КЛАЙПЕДА

Стремящийся к переизбранию во втором туре мэр Витаутас Грубляускас договорился с консерваторами о поддержке и возможной работе в коалиции. Если В. Грубляускас будет избран, такая коалиция в горсовете получит 15 мест из 31. Этого не достаточно для большинства, однако В. Грубляускас пока не ведет переговоры о коалиции с другими политическими силами.

Прошедший во второй тур глава Клайпедского порта Арвидас Вайткус не получил поддержки и утверждает, что пока не ведет переговоры о коалиции ни с одной политической силы. Выдвинувший его ЛСКЗ в совете получит семь мест.

В Клайпедский горсовет также прошли представители Движения либералов, Литовской партии центра и комитета "Титов и справедливость".

ШЯУЛЯЙ

Комитет переизбранного мэром в первом туре Артураса Висоцкаса получил большинство в совете - 16 мандатов из 31, однако планирует пригласить в коалицию ЛСКЗ, получивший три места.

В совет также прошли консерваторы, комитет "Валерий Симулик движение "За Шяуляй", социал-демократы, представители Партии труда и Движения либералов.

ПАНЕВЕЖИС

Во втором туре здесь встретятся нынешний мэр Ритис Рачкаускас, в адрес которого были брошены обвинения в коррупции, и парламентарий Повилас Урбшис. Комитет мэра в первом туре получил восемь мандатов в горсовете, состоящем из 27 членов, а комитет П. Урбшиса – четыре.

П. Урбшиса поддерживают консерваторы, получившие пять мандатов, и социал-демократы с двумя мандатами. Между тем, поддержку Р. Рачкаускасу выразили получившие три мандата местные "аграрии", хотя лидер ЛСКЗ Рамунас Карбаускис публично заявил, что в Паневежисе никого не поддерживает.

Невзирая на поддержку, ни одни из кандидатов в совете не получит явного большинства, поэтому "золотые голоса" при формировании коалиции получат пока придерживающиеся нейтральной позиции Либеральное движение и Литовская партия зеленых, получившие по два мандата.