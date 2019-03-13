Полиция Утенского округа сообщила, что тело мужчины (1965 г.р.) было обнаружено в озере Зарасайтис.
Мужчину искали как пропавшего без вести с ноября 2018 года.
Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.
|13:00
|Gyvai / Boso valanda su Jovaišu: svečias — 20 metų vadovavimo patirtį turintis Gintautas Mažeika
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12 марта в Зарасай в озере обнаружено тело пропавшего без вести мужчины.
Полиция Утенского округа сообщила, что тело мужчины (1965 г.р.) было обнаружено в озере Зарасайтис.
Мужчину искали как пропавшего без вести с ноября 2018 года.
Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.