В Зарасай в озере обнаружено тело пропавшего без вести мужчины

BNS ru.DELFI.lt

12 марта в Зарасай в озере обнаружено тело пропавшего без вести мужчины.

Полиция Утенского округа сообщила, что тело мужчины (1965 г.р.) было обнаружено в озере Зарасайтис. Мужчину искали как пропавшего без вести с ноября 2018 года. Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.

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