В муниципалитетах проходит голосование во втором туре выборов мэров

13 марта в муниципалитетах Литвы проходит голосование во втором туре выборов мэров, комиссии сообщают, что на этот раз жители голосуют пассивнее, чем две недели назад.

В Вильнюсское самоуправление в среду пришли голосовать несколько сот жителей, об этом BNS информировала председатель комиссии Эугения Ибянскене.

"Потока пока не видно, бюллетень короче, люди "не медитируют". Но второй тур всегда бывает более медлительным. Но те, кто определился приходят голосовать и досрочно, и в воскресенье", – заметила Ибянскене.

Больше жителей голосуют в Вильнюсе в той части, где выбирают мэра столицы.

Во втором туре борьба идет между двумя кандидатами - нынешним мэром Ремигиюсом Шимашюсом и бывшим мэром Артурасом Зуокасом.

Досрочное голосование во втором туре выборов мэров пройдет 13 и 14 марта в зданиях муниципалитетов, специальных почтовых отделениях, местах заключения с 8 до 20 ч.

Мэров во втором туре выбирают жители 2/3 муниципалитетов, в остальных победитель выяснился в первом туре.

17 марта в день выборов голосование начнется в 7 ч и завершится в 20 ч.