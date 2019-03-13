Новый план: за отказ от старых и загрязняющих окружающую среду авто - компенсация

Литовским водителям, которые откажутся от старых автомобилей и вместо них приобретут менее загрязняющие окружающую среду или пересядут на общественный транспорт, намерены платить компенсации в размере нескольких сотен евро. Специалист Министерства охраны окружающей среды Виталиюс Ауглис считает, что это поможет снизить уровень загрязнения в Литве.

Однако Министерство охраны окружающей среды пока не указывает, какие автомобили будут считаться загрязняющими окружающую среду, поскольку критерии пока неясны.

Что касается загрязнения, то, чтобы было выгодно использовать финансовое поощрение, логичным было бы, чтобы владельцы автомобилей, которым уже больше 14 лет, отказались от них", - сказал в передаче Ryto garsai на LRT Ауглис.

По словам специалиста, на компенсации Министерство охраны окружающей среды планирует выделить 30 млн. евро.

По данным, представленным представителем Regitra Дарюсом Юргутисом, в Литве в среднем используют автомобили 14 лет..

"Больше всего загрязняют окружающую среду старые автомобили, дизельные или бензиновые с мощным двигателем", - сказал Юргутис.

Однако представитель портала Autoplius.lt Матас Бузялис сомневается в том, что такая компенсация как-то серьезно повлияет на рынок автомобилей в Литве.

"Если взять, к примеру, компенсацию в размере 500 евро, то это коснулось бы около 60 000 пользователей, это 5% всего автопарка. Вопрос в том, что является целью Министерства охраны окружающей среды, - снижение количества загрязняющих окружающую среду авто хоть на несколько процентов или неэффективное использование 30 млн. евро", - сказал Бузялис.

Он убежден, что на эти деньги можно сделать гораздо больше, поэтому предлагает лучше ввести налог на загрязняющие окружающую среду автомобили.

Напомним, что ЕС до 2030 года хочет снизить уровень загрязнения атмосферы вредными выхлопами чуть меньше чем на 40%, по сравнению с данными за 1990 год. Больше всего вреда приносят загрязняющие воздух автомобили. Страны-члены должны подготовить планы по борьбе с загрязнением. Такой план готовит и Литва.