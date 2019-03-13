В окружении трех женщин Сквернялис представил свой избирательный штаб

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на презентацию своего избирательного штаба пришел в окружении трех известных женщин. На пресс-конференции он рассказал о своих идеях и первых работах, которые видит на посту президента.

На пресс-конференцию Сквернялис пришел в сопровождении Расы Казенене, которая стала известна два года назад, когда заговорила о проблемах в системе тюрем, служащей МВД Евы Гервинскайте, которая в 2011 году завоевала титул "Мисс Литва", и кандидата от "крестьян" в горсовет Лаздийского района Аусмы Мишкинене. Премьер-министр информировал, что эти женщины будут его доверенными лицами после того, как его официально зарегистрируют кандидатом на пост президента страны.

В числе лиц, сопровождавших Сквернялиса был и председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Витаутас Бакас.

Сквернялис сказал, что Бакас возглавит его штаб. Премьер также упомянул, что уже собрал необходимые 20 000 подписей.

Он сказал, что первой его работой на посту президента Литвы была бы реформа прозрачности системы. Тут он упомянул суды, укрепление ведомств, борющихся с "тенью", план снижения "тени".

Вторая его цель – бюджет, направленный на благосостояние жителей.

"Третий существенный момент - обязательство сделать Литву растущим государством", - сказал Сквернялис.

По его словам, в сфере внешней политики основная цель - стратегическое партнерство.

С первым визитом он отправился бы в Польшу. В числе приоритетных сфер он назвал и обеспечение безопасности.

"Я считаю, что это наш стратегический партнер, если говорить как об экономике, так и о культуре, об общей истории, об общей безопасности наших государств", – заявил кандидат.

С. Сквернялис сказал, что будет стремиться к обновлению оборонных планов НАТО, усилению мощностей ВВС и ВМС, к тому, чтобы оборонные дотации использовались прозрачно.

"Я точно не буду терпимо относиться ни к историям "о золотых ложках", ни к закупкам вертолетов, которые не могут летать зимой, поскольку это все дискредитирует наши усилия, направленные на оборону нашей страны", – сказал он.

"Клянусь, что буду служить только Литве и ее жителям, а не банкам, не торговым центра, не олигархам, не алкогольной промышленности – только жителям Литвы", – сказал премьер.

Президентские выборы в Литве состоятся в мае.