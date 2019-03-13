Куда и откуда поедут поезда по Rail Baltica: опубликовано предварительное расписание

Опубликован проект расписания движения поездов по планируемой ж/д магистрали Rail Baltica. В расписании содержится информация о движении международных, региональных и грузовых поездов с 2026 по 2056 год.

Предусматривается, что по Rail Baltica скоростные поезда из Таллинна в Варшаву и из Таллинна в Вильнюс (оба маршрута — с остановками в Риге) будут курсировать до четырех раз в день. Это с момента открытия линии — по каждому направлению и каждому из маршрутов. А через 10 лет после открытия Rail Baltica — до шести раз в день в каждом направлении по каждому из маршрутов. До 10 поездов в день смогут курсировать на участке Вильнюс — Каунас — Варшава.

План включает в себя также два ночных поезда: Таллинн — Рига — Каунас — Варшава — Берлин и Вильнюс — Каунас — Варшава — Берлин. Таки образом пассажиры смогут добраться до самых дальних пунктов назначения в Европе.

Раз в 30 минут будет отправляться скоростной поезд по маршруту Центральный вокзал Риги — Рижский аэропорт. Эта поездка займет всего 10 минут.

Интервал движения скоростных поездов базируется на предполагаемой оценке спроса на поездки, которая была проведена в рамках разработки расписания движения поездов Rail Baltica на 2026- 2056 годы. Этот расписание разработала немецкая компания ETC Gauff Mobility GmbH в сотрудничестве с компаниями COWI (Дания) и Institut fur Bahntechnik GmbH (Германия).

Грузовые перевозки

Как указано в плане движения поездов, от двух до трех грузовых поездов с максимальной скоростью 120 км/ч смогут следовать по Rail Baltica каждый час. Допустимая нагрузка на ось составит 25 тонн, а допустима длина состава — до 1050 м. Для содействия развитию железнодорожных грузовых перевозок планируется построить три крупных мультимодальных терминала — в Саласпилсе, Мууге (Эстония) и Палемонасе (Литва).

Планируется, что 80% грузовых поездов, следующих по Rail Baltica, будут перевозить интермодальные грузы. Это позволит логистическим компаниям заменить автотранспортные грузовые перевозки железнодорожными.

Региональные и трансграничные региональные поезда

Оценка плана железнодорожного сообщения по Rail Baltica открывает потенциал развития региональных поездов в странах Балтии, максимальная скорость движения региональных поездов — до 200 км/ч. Это означает, что трасса Rail Baltica может быть использована не только для международных пассажирских перевозок, но и для региональных, а также трансграничных региональных перевозок.

Например, план показывает, что имеется достаточный пассажирский поток для запуска региональных пассажирских перевозок по маршрутам Бауска — Рига и Салацгрива — Рига. В Эстонии могут появиться скоростные поезда Пярну — Таллинн, в Литве -- Мариямполе — Каунас — Вильнюс. Впрочем, для развития регионального движения Rail Baltica необходимы дополнительные исследования и решения на уровне стран-участниц проекта.

Напомним, что проект Rail Baltica предусматривает создание от Таллинна до границы Литвы и Польши железнодорожной магистрали с европейской колеей, чтобы сеть ж/д стран Балтии соединилась с сетью ж/д западной Европы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию протяженностью 870 километров (ширина 1435 миллиметров) с максимальной скоростью движения поездов до 240 километров в час.