Новейшие президентские рейтинги: эксперты предлагают не спешить с выводами

В новейших президентских выборах ясно видны два лидера – лидирует по-прежнему Гитанас Науседа, на втором месте – Ингрида Шимоните, отрыв которой от Саулюса Сквернялиса понемногу растет. По словам политологов, с учетом погрешности результатов делать какие-то выводы еще рано, однако если тенденция сохранится, то премьер-министр на выборах может остаться на третьем месте.

Опрос по заказу DELFI 18-28 февраля провела компания Spinter tyrimai. Согласно результатам опроса, если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за Науседу голосовали бы 28,2% избирателей, за Шимоните – 22,1%, а за Сквернялиса 15,3% респондентов.

В январе результаты были следующими: Науседа - 26,7%, Шимоните – 19%, Сквернялис – 16,5%.

DELFI напоминает, что компания Spinter tyrimai изменила метод проведения опроса и 40% респондентов опрашивает по интернету.

В январе, когда Сквернялис сообщил о своем решении принять участие в выборах президента Литвы, оппозиция высказала сожаления в связи с тем, что будет непонятно, когда он будет говорить как премьер, а когда - как кандидат в президенты.

Однако политолог университета им. Витаутаса Великого Лаурас Белинис считает, что пока Сквернялису должность премьер-министра больше мешает, чем помогает.

"Очевидно, что Сквернялис сильно скован административными обязательствами и в его случае за каждым его шагом внимательно следят, критикуют, поэтому ему приходится нелегко", – сказал Белинис.

Ему вторит и политолог университета им. Миколаса Рёмериса Рима Урбонайте. По ее словам, ошибки премьера отражаются в рейтингах.

"Пока из того, что мы видим, то есть такая тенденция, что рейтинг Шимоните немного вырос, отрыв увеличился, посмотрим, сохранится ли эта тенденция. Похоже, что немалый отрицательный рейтинг Сквернялиса, дает свой результат. Из нейтрального сделать положительный легче, чем из отрицательного положительный. Похоже, что определенный тон задают прошлые скандалы, связанные с работой на посту премьер-министра.

Избиратель оценивает его не только как президента, но и как премьер-министра, поскольку смотрят, какие работы он проделал, а что не сделано. Это еще раз показывает, что идти на такую позицию из правящих, т.е. с поста премьера, нелегко, поскольку избиратель достаточно критичный", – заметила политолог.

Она обратила внимание на то, что Сквернялиса в течение длительного времени сопровождали скандалы, связанные с его работой на посту премьер-министра.

"Для Сквернялиса был нелегкий период, были скандалы – и осада Министерства образования, и наконец возникают вопросы, связанные с системой защиты прав детей, эти вопросы также поднимаются в правительстве. Я думаю, что все-таки то, что Сквернялис выполняет эту сложную работу премьер-министра, мешает ему набрать политическую популярность", – сказала собеседница.

Белинис считает, что если Сквернялис попробует использовать свою позицию премьер-министра для президентских выборов, то он только ухудшит свою ситуацию.

"Он может и может этим воспользоваться, и будет пытаться, но это опасно, поскольку на самом деле, его сразу же обвинят в использовании административных ресурсов и сделают это основой отрицательного имиджа, что нехорошо и не подходит для предвыборной кампании. И нехорошо для него, как для кандидата", – считает политолог.

Однако, по мнению Белиниса, небольшой отрыв Шимоните пока не является угрожающей тенденцией, правда, команда премьер-министра должна сделать свой вывод.

Комментируя новые рейтинги, глава Spinter tyrimai Игнас Зокас обратил внимание на то, что несмотря на отрыв Шимоните от Сквернялиса, маловероятно, что она привлекла избирателей премьер-министра, поскольку эти кандидаты между собой не конкурируют.

Урбонайте также считает, что радоваться Шимоните пока рано: "Я осторожно отношусь к этому росту на 3%, поскольку это может быть связано с погрешностью, посмотрим, что будет дальше".

Политолог Белинис считает, что укреплению рейтинга Шимоните может способствовать и повышение активности поддерживающей ее партии - Союза отечества-Христианских демократов Литвы.

Остальные кандидаты в президенты, похоже, остаются в тени тройки лидеров. За Арвидаса Юозайтиса, который идет на 4 месте готовы голосовать всего 4,8% респондентов.

"Появилось несколько новых кандидатов, которые зарегистрировались, но они переворота не сделали. Можно сказать, что тройка лидеров остается прежней – Науседа, Шимоните и Сквернялис.

Есть новые кандидаты – Гражулис, Пуйдокас, их раньше не было в списке. Но процент небольшой. Может быть, больше будет процент у Томашевского, поскольку за него голосуют жители населенных поляками территорий, которые не всегда равномерно попадают в исследование", – сказал Зокас.