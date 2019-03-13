Ждать осталось недолго, вот-вот придет настоящая весна

В ночь на среду в Литве было морозно. Ночь была спокойной и светлой.

Однако сегодня снова ожидаются перемены - с запада идет волна влажного и теплого воздуха.

Начиная с запада, небо заволокут облака, а с ними придет мокрый снег, на юго-западе - дождь. Будет дуть сильный южный ветер. В восточные районы перемены придут к вечеру.

На востоке температура будет выше, чем в других районах, местами будет 4-6 градусов тепла. В западной части страны из-за осадков и толстого слоя облаков будет холоднее, всего 2-4 градусов тепла.

В Вильнюсе в первой половине дня еще будет светить солнце, только вечером облака полностью затянут небо, пойдет мокрый снег. Днем температура поднимется до 5 градусов тепла, когда начнутся осадки, снизится до 1-2 градусов тепла.

В Каунасе небольшие осадки ожидаются уже во второй половине дня, днем будет около 4 градусов тепла.

Раньше всего, уже в первой половине дня, осадки начнутся в Клайпеде, там будет всего 2-3 градуса тепла.`

В четверг ночью небольшие осадки еще ожидаются на востоке страны, несмотря на то, что холода уже прошли, но местами температура ночью еще опустится до 0 градусов, поэтому возможен гололед.

Днем с запада снова придет волна осадков, в основном дождь. На востоке осадки опять-таки ожидаются ближе к вечеру, во второй половине дня. Будет дуть сильный восточный ветер. Воздух прогреется до 3-8 градусов тепла.