Суд: Институт гендерного равенства необоснованно платил меньше временным работникам

Европейский Институт гендерного равенства (European Institute for Gender Equality, EIGE) необоснованно платил меньшие зарплаты временно трудоустроенным работникам, констатировал суд.

В пятницу Вильнюсский окружной суд отклонил иск временно делегировавшего сотрудников для института – агентства по трудоустройству Manpower Lit, в котором последнее стремилось аннулировать не благоприятное для него решение Государственной инспекции по труду.

Комиссия по спорам инспекции еще в июне прошлого года обязала Manpower Lit поднять зарплаты временным работникам, чтобы они были такими же, как у постоянных, и выплатить им разницу этой суммы за полгода – каждому около 3 тыс. евро.

"Хотя ответчики не были и не могли быть признаны должностными лицами или служащими Евросоюза в смысле условий регламента трудоустройства, фактически они выполняли трудовые функции постоянных работников EIGE", – говорится в сообщении суда.

Суд признал, что задачи, трудовые функции временных работников "не носили характер какой-либо особой или не характерной деятельности EIGE", чтобы их нельзя было причислить к работающим сотрудникам и должностным лицам EIGE.

По мнению суда, институт избрал форму трудоустройства части персонала через агентство по найму для временных работников "стремясь существенно сократить затраты на человеческие ресурсы по соответствующим позициям и избежать более сложной и длительной процедуры отбора постоянных работников как служащих ЕС".

"Это (...) не может быть основанием для выплаты сотрудникам, принятым на основе временных трудовых договоров, значительно меньшей заработной платы, чем это установлено для служащих ЕС", – говорится в судебном распоряжении.

Это решение еще может быть обжаловано в Вильнюсском окружном суде в течение месяца.

Шесть работников в суде утверждали, что их средняя заработная плата составляла более 700 евро, в то же время как у постоянных работников с той же категорией, с таким же образованием и опытом работы - почти 2 тыс. евро.

В свою очередь, Manpower и EIGE придерживались позиции, что не нарушили европейские требования, ведь функции работников существенно различались.