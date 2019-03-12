Litgrid: Алитусскую трансформаторную подстанцию будет развивать Zilinskis ir Co

Важную для проекта синхронизации электросетей с Европой трансформаторную подстанцию в Алитусе за 21,6 млн евро будет развивать победившая на конкурсе компания по строительству энергетических объектов Zilinskis ir Co.

Договор с компанией во вторник утвердили акционеры Ligrid, сообщила компания через Вильнюсскую биржу Nasdaq. 15 февраля договор утвердило и правление предприятия.

Решение принято после того, как Вильнюсский окружной суд 13 февраля отклонил просьбу компании Energetikos tinklu institutas (ETI) вернуть ее на конкурс, на котором ее партнером была китайская компания инженерии и строительства в области энергетики North China Power Engineering (NCPE).

Победитель конкурса до конца января 2021 года должен будет расширить перемычку с Польшей LitPol Link– оборудовать автотрансформаторы.

Усовершенствовать подстанцию нужно в контексте подготовки к синхронизации электросетей стран Балтии с сетями материковой Европы через LitPol Link.

Zilinskis ir Co в 2015 года за 3,3 млн евро построила перемычку LitPol Link от Алитуса до литовско-польской границы, за 13,2 млн евро реконструировала распределительную станцию в 330 киловольт при Алитусской трансформаторной подстанции.