Elektrum Lietuva: электроэнергия дешевела во всех Балтийских странах

Электроэнергия на прошлой неделе дешевела во всех Балтийских странах. Снижение цены в Литве было несколько заметнее, чем в Эстонии и Латвии, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

Цена на электроэнергию в Эстонии и Латвии за неделю снизилась примерно на 2,4% до 42,64 евро за мегаватт-час в каждой из стран, а в Литве - на 3,1% до 42,30 евро за мегаватт-час. Между тем на всей бирже Nord Pool цена подросла в среднем на 1,7% до 42,55 евро за мегаватт-час.

По оценке экспертов Elektrum Lietuva, затраты на производство электроэнергии увеличились из-за роста цен на разрешения на выбросы в атмосферу. Также повлияли изменения температуры воздуха, увеличение объемов выработки электроэнергии на ветроэлектростанциях и дефицит баланса воды в резервуарах гидроэлектростанций Северных стран.

На прошлой неделе потребление электроэнергии в странах Балтии в среднем сократилось на 2% до 567 гигаватт-часов. В Латвии и Литве электроэнергии было потреблено на 2% меньше - соответственно 148 и 242 гигаватт-часов. Между тем в Эстонии этот показатель за неделю не изменился и был 177 гигаватт-часов.