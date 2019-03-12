Литовские депутаты планируют обеспечить условия для безопасного ухода за детьми во время карантина

Парламент Литвы склонен одобрить предложение социал-демократов, чтобы родители или опекуны детей младшего школьного возраста могли получать оплачиваемый больничный по закону о страховых выплатах на случай болезни на время карантина в школе, на срок не больше чем на 14 дней.

Во вторник в первом чтении такой проект поддержали 66 депутатов, никто не был против, воздержались 24 депутата.

"Почти половина школ в этом году была закрыта из-за эпидемии гриппа. Парламентский комитет по вопросом социальных дел одобрил предложение выплачивать родителям учащихся начальной школы больничный на время карантина. Комитет отклонил выводы правительства, которое предлагало не одобрять такое решение. Согласно семейной политике и обсуждаемому в парламенте закону об основах защиты прав детей - дети такого возраста - учащиеся начальных классов - не могут оставаться без присмотра", - сказал депутат Альгирдас Сисас.

Социал-демократ Юозас Олекас надеется, что уже в следующем году родителям не придется думать, куда девать детей на время карантина.

"Ведь в таком случае больничный оплачивают родителям детсадовцев, так чем отличается ситуация с учениками начальной школы? Их также небезопасно на весь день оставлять дома одних. Если парламент поддержит - то это будет реальной помощью для семей", - сказал Олекас.

Парламент Литвы поддержал предложение социал-демократов, несмотря на то, что правительство его не одобрило из-за необходимости выделять дополнительные средства. Парламент еще должен будет голосовать за принятие этого закона повторно.