На литовских дорогах появятся современные радары

Хорошо известные литовским водителям радары-скворечники уходят в небытие. Эксперты согласны в одном - свою функцию они выполняют, фиксируя лихачей, но от склонности к быстрой езде не отучают. Сейчас среди предложений появился новый радар – более мощное оборудование, обладающее большими возможностями в деле борьбы с лихачами.

Сейчас на дорогах Литвы есть новые радары двух типов. Одни – это те, которые фиксируют скорость машины в конкретный момент времени, они оборудованы в крупных городах. В Вильнюсе такой радар можно увидеть на проспекте Конституциёс, а в Каунасе такие радары появятся в 5 местах.

Рокас Шлякис, эксперт ЗАО Fima, сказал, что достоинство этих радаров в том, что они делают очень качественные фотографии. Можно увидеть лицо водителя, пользуется ли он телефоном в момент нарушения ПДД, пристегнут ли водитель ремнем безопасности.

Одновременно так называемый радар 3D Doppler может наблюдать за 32 автомобилями и фиксировать такие нарушения, как движение по полосе общественного транспорта, поворот налево, когда стрелка уже погасла, фиксировать превышение скорости и водителей, которые едут на красный свет.

Второй тип современных радаров - это радары, фиксирующие среднюю скорость.

Шлякис заметил, что радары этих двух типов все же не охватывают все сферы, нуждающиеся в контроле. Например, радары, фиксирующие среднюю скорость, не фиксируют поворот в недопустимом месте, обгон на перекрестке, а радар, фиксирующий превышение скорости в конкретный момент, не фиксирует водителей, которые на других участках превышают скорость.

Новшеством эксперты считают радары гибридного типа. Такой радар прошел испытания в Вильнюсе. Шлякис заметил, что это были первые испытания такого типа радара не только в Литве, но и в Европе.

"Этот радар охватывает две технологии: качества радаров вышеперечисленных типов. Кроме того, он обладает всеми возможностями радара, фиксирующего скорость в конкретный момент времени: отслеживает действия 32 автомобилей, распознает знаки, "видит" запрещенные маневры и т.д.

Это мобильный радар, его легко переставить на другое место, достаточно наличия электрического столба", – сказал Шлякис.

Благодаря фиксации номеров, по словам специалиста, можно выявить угнанные автомобили. Шлякис сказал, что радар может одновременно передавать информацию о нарушении полиции.

"Вопрос в том, что полицейские будут делать, когда получат информацию. Однако мы знаем, что и полиция идет по пути автоматизации систем, это значит, что вполне возможно, что информация о таком номере сразу же будет передана находящемуся поблизости экипажу", – сказал эксперт.

Такие радары некоторое время могут работать и без электроэнергии, кроме того, на них есть датчики, передающие сигнал, если камера смещается со своего места. В случае кражи такая камера "сообщит" о месте, где она находится.

Шлякис заметил, что гибридные радары будут сподручны там, где надо не только следить за средней скоростью, но и там, где на последующем участке скорость снижается, где надо пропускать пассажиров и т.д.