Оппозиция подготовила Сквернялису сюрприз: премьер считает предложение антиконституционным

Министерство охраны окружающей среды в Литве уже три месяца остается без постоянного руководителя, поэтому оппозиционная фракция социал-демократов предлагает закон, который обяжет премьер-министра найти министра в течение 15 дней. Эту идею поддерживают и консерваторы, а сам Саулюс Сквернялис считает предложение антиконституционным.

Поправки представили социал-демократы Юлюс Сабатаускас и Альгирдас Сисас. Согласно поправкам, после отставки министра премьер-министр должен представить нового кандидата не позже чем через 15 дней.

Сисас сказал, что эти поправки решили бы нынешнее недоразумение, поскольку по закону, если министра отправляют в отставку, нового кандидата должны представить в течение 15 дней, а если он уходит с поста сам, то никакого срока нет.

"То, что происходит сегодня с постом министра охраны окружающей среды, показывает капризы премьер-министра – если президент не утвердила одного кандидата, "то я вроде как и не буду представлять, подожду президентских выборов или еще чего-то". Наша фракция считает, что положение должно быть одинаковым", – сказал Сисас.

Это предложение одобряет и оппозиционная фракция консерваторов. Об этом сказал ее лидер Габриэлюс Ландсбергис.

"Да, я поддерживаю, эта инициатива была подана нашей фракцией. (…) Мне кажется, что, согласно Конституции, премьер-министр должен немедленно представить кандидатуру министра. Сейчас идет игра – представлю/не представлю, министерство упраздню/не упраздню – такой принцип детского сада, а не управления государством. Мне кажется, что даже сама дискуссия об этих 15 днях нужна, она должна напомнить премьеру, чтобы он помнил, что одна из его работ - представлять министров и иметь функционирующее правительство", – сказал Ландсбергис.

Премьер считает, что это антиконституционное предложение, поскольку в Конституции нет никаких сроков.

"Тем более, что на уровне законов не могут сузить право премьера или президента действовать по своему усмотрению в вопросе формирования правительства, и это, по моему мнению, идет вразрез с Конституцией. С другой стороны, даже при оценке этого закона – что было бы, если бы в течение 15 дней кандидатуру не представили? Это была бы неживая законодательная норма", – сказал Сквернялис.

По его словам, поиск кандидата на пост министра охраны окружающей среды все еще ведется.

"Видите ли, люди, которые могут, хотели бы и обладают компетентностью, видят примеры, когда безо всяких аргументов отклоняют кандидатуру и не хотят попасть в такую ситуацию, которая поставила бы под вопрос их компетентность", – сказал премьер.

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что это избыточное предложение.

"Глава правительства знает, что им нужно для успешной работы. Я только напомню ситуацию соседней Латвии, где, мне кажется, правительство формировали в течение трех месяцев после выборов", – сказал Карбаускис.

Он не считает, что надо делать какую-то трагедию из того, что не хватает одного министра.

"Министра охраны окружающей среды замещает министр энергетики, министерство работает, если бы министра не было до июня, ничего бы не случилось, ноя я слышал от премьера, что в ближайшее время он представит кандидата", – сказал Карбаускис.

Министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас ушел в отставку с 7 декабря 2018 года.