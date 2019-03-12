Глава МИД Литвы: при решении вопроса Huawei нужно соблюдать законы

В связи с тем, что в адрес китайского гиганта Huawei звучат подозрения должностных лиц США и Европы в пробелах в безопасности и шпионаже, литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс отмечает, что ситуацию в сфере безопасности следует оценивать ответственно, однако при этом следует соблюдать правовые принципы.

"У Huawei есть право участвовать в международных конкурсах, по крайней мере, такова правовая база. Мы являемся правовым государством, и когда соответствующие ведомства примут иные решения, то будут другие решения. Мы сейчас видим предупреждающие комментарии из США, предупреждающие, на самом деле есть определенные основания, очевидно. (...) Пока эта компания, как и другие, находится на рынке и в соответствии с определенными критериями принимаются решения", – сказал глава МИД В интервью радиостанции Ziniu radijas во вторник.

В ответ на вопрос о том, как он оценивает заявление министра обороны Раймундаса Кароблиса о том, что в системе обороны не будет технологий Huawei, Л. Линкявичюс сказал, что эта компания не внесена ни в какие списки. Глава МИД подчеркнул, что у него нет полномочий принимать односторонние политические решения по поводу Huawei в подчиненных ему ведомствах.

"У меня нет таких полномочий. У меня лично, может и есть мнение с этой точки зрения, и я считают, что также следует очень внимательно учитывать, особенно в тех ведомствах,которые имеют дела с вопросами безопасности, обороны, внешними вопросами. До сих пор это не сделали, и это плохо. Так я оцениваю ситуацию, критически. Однако хочу подчеркнуть, что все должно решаться правовым путем, не заявлениями", – сказал Л. Линкявичюс.

В ответ на вопрос о том, как он оценивает политические и экономические амбиции Китая, глава МИД ответил, что активность Китая заметна во всем мире, и Литва в этом не исключение.

"У нас есть различные предохранители. Если говорить об инвестициях этой страны, все же, экономическое сотрудничество, это тот сегмент, который нам стратегически важен, – у нас есть определенный фильтр, и наши коллеги - китайцы знают эти правила, что нет полностью "зеленого света", беспрепятственных инвестиций. Особо ограничиваются инвестиции в стратегический сектор", – сказал глава литовской дипломатии.

Литовская разведка в начале февраля предупредила о том, что в стране все активнее действуют китайская разведка и служба безопасности. Угрозу китайского шпионажа для национальной безопасности литовские органы безопасности назвали впервые.