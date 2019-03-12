Глава МИД Литвы: перенос Brexit на срок после выборов в ЕП создает правовые проблемы Европе

После решения перенести выход Великобритании из Евросоюза на время после майских выборов в Европарламент (ЕП), у Европы возникнут правовые коллизии, предупреждает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В интервью радиостанции Ziniu radijas во вторник он не исключал три возможных сценария выхода Соединенного Королевства из ЕС: одобрение договора с ЕС парламентом, выход без договора и перенос срока осуществления Brexit. Решение должно быть принято на этой неделе.

"Но продление срока может быть очень длительным, мы знаем, что приближаются выборы в Европарламент. Поэтому возможно замешательство и правовые коллизии при формировании парламента, поскольку делегировать депутатов должны все члены ЕС. Если выход будет продлен до 23 мая, это не будет так плохо, но если дольше, то возникнут правовые коллизии", – сказал Линкявичюс.

По его словам, по причине неопределенности в вопросе выхода возникают и другие правовые вопросы.

"Они, очевидно демонстрируют, что ситуация не ясна, какой туман установился над Лондоном", – отметил Линкявичюс.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после переговоров по договору о выходе с высокопоставленными представителями ЕС заявила, что убеждена в "накладывающих юридические обязательства" гарантиях Евросоюза, которые призваны помочь утвердить договор о Brexit в британском парламенте и избежать хаоса. Голосование в британском парламенте намечено на вторник.

Линкявичюс подчеркнул, что в понедельник на переговорах Мэй с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером "договор не мог измениться, поскольку таких полномочий нет", поэтому, по его словам, могла быть скорректирована разве что политическая декларация.

Министр подчеркнул, что Соединенное Королевство остается "очень близким союзником" Литвы, невзирая на то, каким будет окончательное решение по Brexit.

"Но игра судьбой страны слишком затянулась, и действительно грустно на все это смотреть", – сказал он.