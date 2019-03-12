Скрытая проблема Литвы: люди хотят умереть дома, но есть и другая сторона медали

Все больше людей, которые больны неизлечимыми заболеваниями, последние дни жизни проводят дома, но есть и другая сторона медали – в Литве сеть хосписов развита недостаточно хорошо, о таких услугах не хватает информации, рассказал заведующий клиники паллиативной медицины и социальных услуг Вильнюсской центральной поликлиники Марюс Чюрлёнис.

"Самая большая проблема на сегодняшний день - нехватка информации. Люди, которые столкнулись с неизлечимой болезнью, чаще всего это онкология, не знают, куда обратиться за помощью, и не знают даже, что им полагается паллиативная помощь, которую оказывают как на дому, так и в стационарах", - сказал DELFI Чюрлёнис.

По его словам, наблюдается такая тенденция, что больше всего людей выбирает смерть дома.

"Существует огромная проблема - близкие не могут оказать больному необходимую помощь. Тут должны подключиться муниципалитеты и первое звано сети здравоохранения, предоставляющие услуги по уходу и паллиативные услуги на дому", - заметил специалист.

По словам врача, паллиативная команда состоит из нескольких членов. На данный момент - это врач, медсестра и социальный работник.

"Но тут нужен также психолог, помощник медсестры. (…) Их услуги, к сожалению, на данный момент не оплачиваются из Больничной кассы", - сказал Чюрлёнис.

Он констатировал, что не все нуждающиеся получают паллиативную помощь.

"В первую очередь из-за нехватки информации, информации не хватает даже врачам, работающим в больнице. В настоящее время в вильнюсской Центральной поликлинике такую помощь оказывают на дому. Насколько мне известно, такую помощь оказывают также в Алитусе, Клайпеде, Каунасе. В районах, небольших городах, деревнях такая помощь недоступна, поскольку нет таких команд, которые могли бы выезжать на дом", - заметил врач.

По словам специалиста, работа таких команд облегчилась бы, если бы упростили процедуру предоставления паллиативной помощи.

"Семейный врач, который видит наличие онкологии или сердечной недостаточности 4 степени, посылает нас в клинику, а мы решаем, какая помощь на дому необходима", - такой сценарий представляет себе Чюрлёнис.

По его словам, надо пересмотреть целый список признаков, по которым назначают такую помощь людям, поскольку сейчас этот список "очень жесткий и ограниченный".

"Люди не ждут в очереди, мы как только узнаем, начинаем предоставлять помощь. Очереди нет, третьи боятся, четвертые просто думают, что в больнице будет лучше, а некоторые просто мучаются дома. Близкие часто уходят с работы, чтобы присматривать за больным родственником. Мы не говорим только о людях преклонного возраста. Конечно, это в основном наши пациенты, но есть и молодые люди, болеющие онкологическими заболеваниями", - сказал врач.

Еще одна серьезная проблема, которую назвал врач - это то, что нуждающиеся в уходе пациенты не получают необходимую технику, если у них нет спецпотребностей.

"Это очень сложно, поскольку, например, приезжает пациент из онкологического отделения домой, а дом не подготовлен – нет ни коляски, ни специальной кровати – только потому, что у него нет спецпотребностей. Насколько мне известно, министерство планирует решить эту проблему в скоро времени, в этом году", - сказал Чюрлёнис.

ПО его словам, если такая помощь необходима, пациент или его близкие должны в первую очередь обращаться в поликлинику и выяснить, какая помощь доступна, какие есть группы помощи, какую помощь они могут получать на дому.

Президент Даля Грибаускайте в январе сообщила, что инициирует реформу, которая коснется пожилых людей. Она встречалась с министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой, главой Соцмина Линасом Кукурайтисом, директором ассоциации мэрий Ромой Жакайтене и представителями Вильнюсской и Каунасской мэрич, членами академической общины.

Президент сказала, что нужно принимать решения немедленно, чтобы пожилые люди могли получать всю необходимую помощь в сфере социальных и медицинских услуг, чтобы они были качественно организованы, чтобы финансирование было стабильным.

Президентская служба обратила внимание на то, что пожилые люди сейчас являются заложниками двух отдельно действующих систем - социальной сферы и здравоохранения, а нуждаются они в услугах обеих сфер одновременно.

С потребностью помощи пожилым людям в Литве сталкиваются 40 000 семей, такому количеству пожилых людей требуется уход. На данный момент на дому помощь получают около 2200 человек.

В пресс-релизе Минздрава сказано, что реформа в этой сфере проходит уже около полугода. Сейчас работает команда экспертов, цель команды – объединить сферы здравоохранения и социальной помощи, обеспечить доступ услуг пожилым людям, которые не могут сами о себе позаботиться, и подготовить единую систему финансирования интегральной модели социально-медицинской помощи.

"Интегральная социально-медицинская помощь должна быть нескольких уровней (...). До сих пор не хватало общего взгляда на проблемы людей пожилого возраста.

Например, иногда человек может без проблем жить в своем доме, если ему помогают социальные работники, а его направляют в хоспис. А в то же время люди, которые нуждаются в интенсивном уходе, не могут попасть в хоспис или дом опеки, поскольку там нет мест", – комментировал ситуацию глава Соцмина Кукурайтис.

Правительство Литвы приняло решение увеличить количество мест в больницах и хосписах для нуждающихся в уходе с 5122 до 8544.

В плане демографии, интеграции и миграции на 2019-2021 год предусмотрено развитие паллиативных услуг, сети домов и дневных центров для пожилых людей, поддержка проектов неправительственных организаций, связанных с посещением пожилых людей, особенно живущих в сельской местности.

Кроме того Минздрав хочет сделать компенсируемые лекарства для пенсионеров бесплатными. Это новшество должно вступить в силу с 2020 года.

По данным Департамента статистики, в начале 2017 г. в Литве проживали 550 200 человек старше 65 лет. Их часть в обществе увеличилась с 15,8% (в начале 2005 г.) до 19,3% (в конце 2017 г.).

Согласно прогнозам Евростата, литовское общество по-прежнему будет стареть. Вероятно, в начале 2050 г. в Литве 28,5% жителей будут пенсионерами. Согласно прогнозам, на 100 человек 15-64 лет будет приходиться 52 человека пожилого возраста.