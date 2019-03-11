"Литва – для литовцев": около тысячи человек участвовали в шествии народников

Во время празднования Дня восстановления независимости Литвы около тысячи человек в понедельник прошли организованным народниками шествием в центре Вильнюса.

Во время критикуемого некоторыми людьми за национализм традиционного шествия звучали народные песни и лозунги, к примеру, "Литва - для литовцев" или "Береги и защищай свою литовскость".

В авангарде шествия от Кафедральной площади до площади Лукишкес люди несли плакат "Горжусь тем, что я литовец".

"Это — шествие смелых людей, которые не боятся выразить мнение, которым скучны шествия, организованные властями, и которые хотят весело отпраздновать 11 марта", – заявил 31-летний учёный Витаутас, не пожелавший назвать свою фамилию.

Он имел в виду прошедшее в полдень шествие от Сейма до Кафедральной площади, где 11 марта после официального мероприятия на площади Независимости отпраздновали несколько тысяч человек.

Участники шествия народников были украшены народной атрибутикой, несли триколоры, исторические флаги с различными геральдическими знаками, часть из них была отмечена мифологическими символами солнца.

Их сопровождали многочисленные сотрудники полиции, однако инцидентов во время шествия зафиксировано не было.

Сотрудники полиции указали, что в шествии принимали участие около тысячи человек.