В Электренай призывник выбил стекло в автомобиле, ранив несовершеннолетнюю

BNS ru.DELFI.lt

Призывник ВС Литвы подозревается в том, что в окрестностях Электренай он выбил стекло автомобиля и поранил находившуюся в нём несовершеннолетнюю девушку, сообщила полиция в понедельник.

По данным полиции, в деревне Кетавишкес военнослужащий 1999 г.р. неустановленным предметом выбил переднее боковое стекло со стороны пассажира автомобиля Opel Astra и ранил сидевшю в автомобиле 16-летнюю девушку. Призывник служит в механизированном пехотном батальоне им. Князя Вайдотаса. У него была установлена степень опьянения 0,82 промилле. Статьи по теме: Призывники довольны: условия службы в Литовской армии быстро улучшаются Сабонис и Рапшис – в списке призывников и попросят отсрочить службу в армии Литвы Пострадавшая по поводу нанесённых увечий в учреждения здравоохранения не обращалась. Мужчина содержится в арестантской. Полиция начала досудебное расследование нарушения общественного порядка.

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