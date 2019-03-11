В первой половине недели в Литву ненадолго вернётся зимняя погода

В праздничный понедельник в стране будет облачно с прояснениями. Пройдут непродолжительные снегопады. Скорость порывов северо-западного, западного ветра достигнет 13 м/с. Максимальная температура днём составит лишь 1-3 градуса тепла. В Вильнюсе также местами будет падать снег, столбики термометров поднимутся до отметки +2°С, будет дуть сильный западный, северо-западный ветер.

Во вторник в облаках появятся прояснения. Местами пройдут необильные снегопады. Ночью кое-где образуется гололёд. Будет дуть сильный ветер северо-западного направления. Температура ночью понизится до 1-6 градусов мороза, днём будет от 0 до 2-4 градусов тепла.

В среду ночью погода будет без осадков, с прояснениями. Однако днём, начиная с западных районов, вернётся снег, мокрый снег. Ветер изменит направление на южное, ночью будет несильным, а днём порывы ветра усилятся до 8-13 м/с, кое-где до 16 м/с. Температура ночью понизится до 2-7 градусов мороза, днём потеплеет до 1-6 градусов тепла.

В четверг ночью местами пройдут небольшие осадки, днём во многих районах возможен дождь. Ветер южного направления, ночью 5-10 м/с, днём 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура ночью будет колебаться от -3°С до +2°С, днём потеплеет до +5-10°С.

В пятницу ночью во многих местах небольшие осадки, днём ожидается дождь. Ветер южный, ночью 6-11 м/с, на взморье до 14 м/с, днём 8-13 м/с, кое-где скорость порывов составит 15-18 м/с. Температура ночью около нуля, днём будет 4-9 градусов тепла.

На выходных предвидится достаточно дождливая, умеренно тёплая погода.